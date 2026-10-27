AI摘要 文章摘要整理： 眾人圍坐聽故事時，海莉因靈魂調換的說法感到恐懼，燭光又突然熄滅；主角則在睡前回想家中為防洪水與盜竊而處處設防的生活。

這個關於哥哥變壞的故事並非我靈機一動瞎編出來，而是被爺爺、奶奶掛在嘴邊。他們總說，這不怪他，要怪只能怪山洞裡那個怪物。

海莉忽然說：這故事怎麼有點耳熟，我好像在哪裡聽過。我心裡一緊，她不會想到我有哥哥吧？早知如此，我應該講一個無關緊要的。海永卻說，這故事很好，《聊齋誌異》裡好像也有這樣的故事，一個人在某個時刻被調換了靈魂，變成另一個人……不可思議啊。

海莉馬上說：你們不覺得這很可怕嗎？要是我們遇到這樣的事情，該怎麼辦？

沒有人回答。這時，燭光忽然毫無預兆地滅了。一陣手忙腳亂後，燭光再次被點燃，可沒有人說話，似乎大家都在默想：要是哪一天自己的靈魂被調換了，那該怎麼辦？

臨睡前，我們把鋼絲床從儲物間抬出來，擱在過道上。床頭貼牆擺放，床尾通向樓梯，樓梯口有一扇玻璃小窗。我躺在床上，身體縮緊，蜷在濕冷又硬的被子裡。

閉上眼睛，家中場景一幕幕電影般浮現在眼前。爺爺去集市買鍋。奶奶在縫補漁網。當新鍋子買來，奶奶會在鍋上刷好幾遍菜籽油，油光發亮。她在新鍋子裡炒菜、燉肉，大家吃菜和肉。飯後，一家人聽爺爺講民間故事，勤勞的小夥從後山背回壓醬缸的石頭，不料石頭變成閃爍發亮的金子，一家子因此否極泰來。

早年，他們為了不讓豬被洪水捲走，將豬圈建在高高的山坡上；為了防備偷雞賊，他們把雞養在住人的屋子裡。為了不讓哥哥找到家裡僅有的儲蓄，他們把錢藏在穀倉裡、毛線團裡、鞋子裡，藏到一個連自己也找不到的地方。（六）