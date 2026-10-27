AI摘要 文章摘要整理： 笑寒成為代課科學老師後，首次授課便遭學生嘲笑與文化差異衝擊，之後她發現華裔學生艾米麗長期被霸凌，卻因校方只看證據而深感無力。

拿到教育學的結業證明後，學校的招聘信息剛好貼出來，招一名代課的科學老師。笑寒盯著那張告示看了很久，把簡歷投了出去。

9 隱形的翅膀

笑寒第一次站上講台的時候，腿在抖。她在一所公立中學代八年級科學課，教室裡坐著三十幾個十三、四歲的孩子，一半以上是拉美裔和非洲裔，只有兩三個亞裔 面孔。她穿了最正式的一套衣服──黑色西裝外套配深藍長褲，頭髮梳得一絲不苟。

「早上好，我是葉老師，接下來的兩周由我來教你們的科學課。」

下面一個黑人男孩站起來，做了個誇張的鞠躬動作，「葉老師？你是從中國來的嗎？」另一個女孩接話：「你會功夫嗎？」

全班哄堂大笑，笑寒深吸一口氣，在黑板上寫了一串化學式，「我們今天要講原子。」那堂課她講得磕磕絆絆，好幾個專業名詞發不準音，學生就在下面學她，一念錯就集體「哦──」。下課鈴響的時候，她後背的襯衫已經濕透了。

但有個華裔 女孩留了下來，怯生生地走到講台前，「老師，你講得挺好的。我叫艾米麗。」笑寒看著這個瘦小的女孩，頭髮紮得緊緊的，忽然想起自己十七歲的模樣──那種明明站在人群裡，卻覺得自己是個多餘的人的感覺。隔著二十幾年、隔著一整片太平洋，她一眼就認出來了。

後來她才知道，艾米麗在班裡經常被欺負，午餐被倒進垃圾桶，書包被扔到廁所水池裡，課桌被畫滿侮辱性的塗鴉。

她去找校長，校長說：「我理解你的擔憂。但我們需要證據，如果她不自己報告，我們沒法干預。」

那天晚上笑寒把車停進車庫就哭了，肩膀發抖。（九）