老地方（全文完）
姚蔚藍在隱瞞多年的罪與愧中煎熬，為了保住胡清寧的未來與老屋的秘密，最終在雷雨夜關窗開煤氣，走向自我了結。
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姚蔚藍在隱瞞多年的罪與愧中煎熬，為了保住胡清寧的未來與老屋的秘密，最終在雷雨夜關窗開煤氣，走向自我了結。
年是快過完了，可原本說好過完十五才走的付闖，在第二天大清早就離開了。走的時候換了衣服，舊衣服也沒有留下。
姚蔚藍無聲無息地哭了一場，然後，她繞過丘小力，給那些綠植澆了水。臨走時她脫下自己的外套，把地板上付闖可能留下腳印的地方，都擦了個乾淨。
最後，就是那股氣味在樓道裡傳開後，她拿著鑰匙，跟好奇的鄰居一起打開了那扇門。
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那之後，她的日子一半是煎熬，另一半總是在默默地祈禱。不管怎麼樣，她都沒有再快樂過。唯一慶幸的事是，胡清寧不知道。
本來是可以這樣苟活下去的，可胡清寧考上了公務員。有把劍開始在她的頭頂懸著，就算別人尚不知道，可姚蔚藍知道，胡清寧的哥哥是殺人凶手。媽媽見死不救，包庇縱容，也犯了罪。
更何況，還有付闖這個定時炸彈。這麼多年過去了，他從未表現出一絲一毫的愧疚。他早已經不是一個正常的人了。
思來想去，只有他們兩個都意外死去，這件事才終能了結。就算日後警方再查出什麼，可嫌疑人已死，法律上不能定罪。胡清寧的家人不是法律定義的罪人，那她就能繼續安穩地工作、安穩地生活。
她欠寧寧太多，這是她唯一能做的。更何況，這裡是她的家，她無法割捨，不能離開。
明天來家裡看房的人也許會發現他們。沒人會再願意買下這裡，這樣也好，姚蔚藍想，如果一定要有人的靈魂被困在這棟樓裡，那也應該是付闖和她，不是丘小力、不是丘棉。丘棉應該跟她的媽媽一起，去更好的地方。
窗外電閃雷鳴。姚蔚藍順理成章地關上所有的窗戶，然後一步一步地走進廚房，打開了煤氣。（全文完）
文中只交代他在說好過完十五才走的隔天清晨便離開，還換了衣服、沒留下舊衣，顯示他行事冷漠且刻意切斷痕跡，也為後續的危機埋下伏筆。 因為她知道胡清寧的哥哥是殺人凶手，母親也有包庇縱容之嫌，而付闖又像定時炸彈一樣隨時可能引爆真相，所以她只能在恐懼中等待。 她相信只有自己和付闖都意外死去，警方即使再查也難以定罪，胡清寧才能保住公務員工作與平靜生活，因此選擇在雷雨夜以極端方式結束一切。
精華 FAQ
文中只交代他在說好過完十五才走的隔天清晨便離開，還換了衣服、沒留下舊衣，顯示他行事冷漠且刻意切斷痕跡，也為後續的危機埋下伏筆。
因為她知道胡清寧的哥哥是殺人凶手，母親也有包庇縱容之嫌，而付闖又像定時炸彈一樣隨時可能引爆真相，所以她只能在恐懼中等待。
她相信只有自己和付闖都意外死去，警方即使再查也難以定罪，胡清寧才能保住公務員工作與平靜生活，因此選擇在雷雨夜以極端方式結束一切。
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