AI摘要 文章摘要整理： 姚蔚藍在隱瞞多年的罪與愧中煎熬，為了保住胡清寧的未來與老屋的秘密，最終在雷雨夜關窗開煤氣，走向自我了結。

年是快過完了，可原本說好過完十五才走的付闖，在第二天大清早就離開了。走的時候換了衣服，舊衣服也沒有留下。

姚蔚藍無聲無息地哭了一場，然後，她繞過丘小力，給那些綠植澆了水。臨走時她脫下自己的外套，把地板上付闖可能留下腳印的地方，都擦了個乾淨。

最後，就是那股氣味在樓道裡傳開後，她拿著鑰匙，跟好奇的鄰居一起打開了那扇門。

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那之後，她的日子一半是煎熬，另一半總是在默默地祈禱。不管怎麼樣，她都沒有再快樂過。唯一慶幸的事是，胡清寧不知道。

本來是可以這樣苟活下去的，可胡清寧考上了公務員。有把劍開始在她的頭頂懸著，就算別人尚不知道，可姚蔚藍知道，胡清寧的哥哥是殺人凶手。媽媽見死不救，包庇縱容，也犯了罪。

更何況，還有付闖這個定時炸彈。這麼多年過去了，他從未表現出一絲一毫的愧疚。他早已經不是一個正常的人了。

思來想去，只有他們兩個都意外死去，這件事才終能了結。就算日後警方再查出什麼，可嫌疑人已死，法律上不能定罪。胡清寧的家人不是法律定義的罪人，那她就能繼續安穩地工作、安穩地生活。

她欠寧寧太多，這是她唯一能做的。更何況，這裡是她的家，她無法割捨，不能離開。

明天來家裡看房的人也許會發現他們。沒人會再願意買下這裡，這樣也好，姚蔚藍想，如果一定要有人的靈魂被困在這棟樓裡，那也應該是付闖和她，不是丘小力、不是丘棉。丘棉應該跟她的媽媽一起，去更好的地方。

窗外電閃雷鳴。姚蔚藍順理成章地關上所有的窗戶，然後一步一步地走進廚房，打開了煤氣。（全文完）