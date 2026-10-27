母雞生了一隻小鴨子（三）

圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 老郭得獎辦聚會，李榮則在離婚、還房債與再婚之間起伏，並向朋友透露與馬蘭因疑似出軌而分手，最後又談及新妻懷孕的近況。

老郭破天荒地得了個攝影大獎，獲獎作品將在省電視台黃金時間播出。為了讓我們這群朋友心甘情願地一起見證他的榮耀，他破天荒地請我們吃飯和唱KTV。

在他的作品播出之前，老郭守著電視，不讓我們唱歌，無聊至極。晚飯時我們喝了兩瓶白酒，五分酒意的老郭固執、霸道得令人想揍他。我跟李榮躲在房間最陰暗的角落，悶頭喝啤酒。這些人中，除了我之外，還沒有人知道李榮已經離了婚，包括老郭。

馬蘭給李榮提供了兩個選擇：一，李榮從家裡搬走，馬家將買房時他出的那部分錢還給他。二，馬蘭從家裡搬走，李榮歸還馬家出的那部分錢，可以分期付款。李榮選擇了後者──也就是說，李榮要在二十年內，還給銀行兩百萬。

他們當初選擇在這裡買房，是因為馬蘭的父母住在這個社區的別墅區。馬蘭的父母我認識，偶爾能看到他們手挽著手，在社區花園中散步。

李榮、馬蘭剛開始戀愛的時候，中秋節，馬蘭父母請吃飯，李榮太緊張，拉了我同去。託李榮的福，我那天晚上吃了很多龍蝦。龍蝦的味道真好，雖然過後我海鮮過敏，晚飯後被折磨得半死，但我一點也不後悔，先甜後苦雖然比不上先苦後甜，但也算甜過是不是？

順便說一句，我們這個社區非常大，分一、二、三期工程完成。我住的是第一期，被稱之為貧民區，馬蘭父母住的是第二期，別墅區。李榮現在住的是第三期，被戲稱為白領區，迷你型、大套、錯層、複式等等，應有盡有。

因為馬蘭的父母住在這裡，所以她不久後重新結婚，又在第三期那裡買了間錯層的，跟李榮，還有我，依然住在同一個社區。當然，這是後話。

事情就這麼惡搞，恩怨情仇這麼多的幾個人，陰差陽錯地住得這麼近，朝見口晚見面的。這會，李榮新的工作剛轉正不久，屁股還未坐暖，以馬家人的身手，若做點壞事，李榮很有可能就會被清除出局。值得慶幸的是，馬家的人還不至於太壞，對李榮的事採取了聽之任之的態度，也算是網開一面了吧。

聽著、聽著，我不停搖頭嘆氣，感慨李榮這鳥人不識好歹，遇到這麼好的女人卻還亂來，以至於搞到人財兩空。我這話一出口，害得李榮酒氣直沖腦門，一拍桌子罵：「那女人好個屁！」接著他講，就在離婚前一個月，馬蘭去武漢出差十天，這十天裡，他們天天通電話，用語言極盡纏綿之能事。結果在第九天的時候，他從電話裡聽到一片稀里嘩啦的廣東話，還有個男人用廣東話喊馬蘭的名字。他心生懷疑，設法查到馬蘭的行程，我的乖乖，這十天馬蘭一直在廣州待著……奶奶的，這對冤家，都不是好鳥，一拍兩散也在情理之中。

我想起一句不知從哪看來的話：淫人妻女者，妻女必遭人淫。我剛想將這句話送給李榮時，老郭的攝影展開始播放。我被分散了注意力，跟大家一起輪番對老郭進行了強烈的阿諛奉承以及無上限吹捧。

我酒量不行，白酒混啤酒，沒一會就睡了過去。也不知睡了多長時間，反正我醒來後，包房裡多了很多空的啤酒瓶，還多了幾位美女。這些美女都是名花有主的，其中一位是李榮的女朋友。他們在我身邊摟摟抱抱，親嘴、摸大腿，什麼動作都有，像在播放小電影。我暈頭暈腦，去廁所洗把臉，悄悄回家睡覺。

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太陽每天都是新的，日子一天天過。

大約過了三個月，有一天晚飯後，我帶著兒子去社區的中心花園玩滑輪，看到李榮坐在樹下抽菸，過去跟他閒扯。

我說：「聽我老婆說，你最近總去城南市場買菜。」

我們社區旁邊的菜市場，青菜比別的市場貴一塊多錢，好點的水果貴兩三塊一斤，我們這些正經過日子的人只好去附近的城南市場採購。我有些無聊，講風涼話刺激李榮：「像你這樣的精英淪落到要買菜也就罷了，還跑到城南市場那麼遠的地方去買，真讓人想不通。」

李榮扔了支菸給我，「有什麼想不通的，馬死落地走，我要還債。」

說實在的，雖然上次李榮親口跟我講他跟馬蘭散了，但我總是以為，他們相隔不久後又會復合。在此之前，他們轟轟烈烈地不知分分合合過多少回了。

我問：「你們真分了？」

「我什麼時候講過假話？你又不是不知道，我是全廣東最老實的男人。」

「我從未相信過你。」

「你不相信我不要緊，我老婆相信我就行。」

「你和馬蘭重婚了？」

「都說早跟她分了，你這個人怎麼這樣？」

「你不會在這麼短的時間內，又找了個老婆吧？」

「這個不奇怪，像我這樣的人才，擺出街三秒就被人搶購了。不過，我的習慣是把老婆叫成女朋友、把女朋友叫成老婆。我現在的老婆叫何香人，馬蘭是我的前妻。」

「我去！」

「我現在這個老婆，可能很快就要變成我女朋友了。」

見我聽不明白，他又說：「我可能很快就要結婚了。」

「懷孕了？」

「懷了！沒想到我的小蝌蚪這麼神勇。」

正說著，兒子瀟灑地一個轉身停在我們面前，向我索要開水和巧克力。李榮摸著我兒子的頭說：「我兒子將來肯定要比他壯，你看他瘦成什麼樣子了！」（三）