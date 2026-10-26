AI摘要 文章摘要整理： 海莉夜裡想繼續聽故事，米亞回憶爺爺以蟲子家族隱喻哥哥的可怕，並改講一個男孩靈魂被調換的怪談，營造出詭異不安的氣氛。

海莉嬌嗔道：幹麼要早睡？沒有蠟燭也可以說話啊，我還想聽米亞講故事呢！她的爺爺可會講故事了，是吧，米亞？

我面無表情地點頭。我的爺爺的確很會講故事，他講的最多的是木頭牆壁裡蟲子家族的故事。他告訴我，那些蟲子在我爺爺的爺爺小時候，便住到裡面去了。每當我們睡著時，蟲子一家便從孔隙裡爬出來，到處找吃的。

我問爺爺：如果牠們找不到吃的怎麼辦？

爺爺正色道：肯定能找到的。要是找不到，那就……麻煩大了。

我問爺爺：會有什麼麻煩？

爺爺想了想，低聲說：所有蟲子會從木頭牆壁裡爬出來，無論老的、小的，一旦牠們全部出動，所有牆壁都會倒塌，房子也會跟著倒掉，妳說是不是很麻煩？

小時候，每想到這個，我就渾身發抖，生怕睡著時蟲子家族集結，將我們的屋子推倒，將我們的身體壓進一堆廢墟裡。後來，我才慢慢明白過來，爺爺說的蟲子一家就是哥哥，只有他才能做出這種可怕的事。

但我沒有跟海莉講這個故事。

那天晚上，我講了另外一個故事。有戶人家頭胎生了個男孩，聰明伶俐，人見人愛。等到這個男孩長到十四歲，忽然變了個人，再也不能安安靜靜地坐在板凳上，總愛往外面跑。他喜歡聽東西碎裂的聲音，當聽到大風把樹連根拔起、把瓦片吹得嘩啦響，心裡便高興不已。如果聽不見這些聲音，他便心情煩躁，砸家裡的門、玻璃、碗碟。他非要聽見碎裂聲，才能讓自己好受些。

家人不知道發生了什麼，到處求醫問藥，卻毫無進展。還是家住岔路口的算命先生點破此事，說男孩在路過一處山洞時，早被調換了靈魂。那個想砸東西的人不是當初那個人見人愛的小孩，而是另有其人。（五）