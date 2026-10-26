AI摘要 文章摘要整理： 笑寒以旁聽社大課程自學英語與開車，通過駕照後更決心轉為正式學籍，靠一步一步努力補回年少未完成的大學心願。

笑寒愣住了，朱子軒在後座猛地拍了一下座椅。從車管所出來，她給老馬打電話，只說了一句「我考過了」，就再也說不出話了。

報名社區大學教育學課程是她自己的主意，她翻了一年多的招生簡章，圈出不要托福成績、可以免費旁聽，最後選了門「教育導論」。教室裡稀稀落落坐了七、八個人，只有她一個亞洲面孔，年紀也最大。

她打開錄音筆把課全錄了下來，回家一個字、一個字地聽，把不認識的單詞抄在本子上，封面寫著「葉笑寒英語日記」。

朱子軒幫她改筆記，用不同顏色的筆畫重點，角色倒了過來──好像回到了他小時候，她幫他檢查作業的那些晚上。有一次朱子軒翻開本子看了幾頁，閤上以後說：「媽，你單詞拼錯了。」笑寒把本子搶回來，用紅筆一個一個補上。

期末論文她寫自己學英語、學開車的經歷，教授批完發回來，寫著一個大大的「優」：「你的經歷本身就是一堂教育課。」

從那以後，笑寒不再滿足於旁聽。她跑去教務處，一趟、一趟地問轉正式學籍的手續，把工作排班和上課時間死磕出一張能對上的表。她想清楚了：當年沒能走進大學校門，那道坎橫在心裡三十年。不是沒考上那麼簡單，是打小到大，她第一次真真切切地對自己失望。這一次，她要靠自己一步、一步走進去，把那份失望連本帶利地補回來。

回家的路上，車裡放著周杰倫的〈蝸牛〉。她聽著「我要一步一步往上爬」那句，忽然笑了。她想起小時候在東北，夏天的雨後總能在老牆上看見蝸牛，爬得極慢，但一直在往上走。（八）