AI摘要 文章摘要整理： 付闖在屋內翻找時被提前回家的丘小力撞見，雙方各懷心機的短暫對峙後，他因慌亂失控掐住她，並最終以水果刀將她刺死。

進屋時因為緊張，他沒有把大門關嚴。沒成想丘小力卻提前回來，她推開了虛掩的門，看到了正在四處翻找的付闖。

她沒有尖叫，也沒有喝斥，她知道付闖是誰。胡清寧跟她抱怨過，說姚蔚藍更喜歡哥哥。哥哥從小就是優等生，輕輕鬆鬆就考進了大學。

我哥長得帥，學習也好，是我媽的驕傲。胡清寧說過。她家客廳的高低櫃上還擺著付闖意氣風發的照片，丘小力每次去，都能看到。

她叫了一聲付闖的名字，然後給了他一個意味深長的笑容。

如果當時的付闖願意深究一下，那個笑容背後的意義，那他就會發現，他們倆都是說謊的高手，是同道中人。她喜歡文學，苦難造就文學，他們倆的身上都有很多文學。他也沒有那麼光明正義，他喜歡眨眼間伸手可及的快錢。而她其實可以很容易地就帶他走進一個賺快錢的行當，她的恩客裡有的是門路。

可付闖沒給他們彼此這個機會。他也許只是慌了，但這突如其來的慌亂讓他有了野獸般的力量。他衝上去，一把就捏住了她的脖子。

這下她怕了，想叫了，卻怎麼也叫不出聲。她拚命掙扎，力氣大到付闖也快要壓不住了。他渾身是汗，心亂如麻，然後他的手摸到了褲兜裡的那把水果刀。

姚蔚藍下去的時候，丘小力還沒有死。她的喉嚨有一處傷痕，血在她的喉嚨裡冒著泡泡，姚蔚藍僵在原地，等到靈魂再次回到身體裡的時候，她注意到，泡泡聲消失了。丘小力的眼睛還沒有閉上。

她知道殺人的是付闖。他回來的時候她聽到了，鑰匙放的地方也不對。（三二）