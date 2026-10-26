母雞生了一隻小鴨子（二）

圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 李榮因酒吧衝突被捕，馬蘭趁機逼他簽下離婚協議並掌控財產，這段靠女方家扶持的婚姻終於在鬧劇般的背景下走向破裂。

知道了我家的情形後，李榮盛情邀請我去他家小住。他家是豪宅，有四個大得誇張的房間，裝修極豪華。但我不愛去，因為馬蘭每次見到我都惡狠狠的，把我當成是給她老公扯皮條的人。我倒是想告訴她，她老公數次想把自己玩膩了的女人甩給我。我都不知自己怎麼會跟李榮這樣的王八蛋稱兄道弟。

我看著他腫大了不少的腦袋說：「想不到馬蘭個子小小的，力氣還挺大，能把你打成這個樣子。」馬蘭一米五八、李榮一米八二，他們的體重幾乎相差一倍。

李榮悶聲說：「不是她打的。」

前晚，他們在酒吧玩，正好遇到李榮那個不用花他錢的小三的前男友。李榮追求這位小三挺久未果，用酒把人家灌倒才上手的。仇人相見，分外眼紅，相互問候了各自的爹娘後，升級成肢體碰撞。殲敵一千，自損八百，他們在相互摧殘的同時，造成了酒吧若干財產的破損，雙方都被請進了派出所。

那天深夜，馬蘭接到派出所要求去保釋李榮的電話後，顯得很冷靜，用半清醒的聲音說：「我現在很睏，天大的事，都要等到天亮了再去解決。」

昨天，馬蘭去賠償了人家的損失，交了罰款，領李榮回家。她做這些之前，先去見李榮，交給他一張離婚協議，聲稱，如果李榮不簽那協議，她就不救他出來。協議上寫明，李榮是過錯方，財產分割的主動權屬於馬蘭。

「就這麼離了？」我真有些不敢相信，他們這婚離得實在太輕描淡寫了點兒。

「離了，除非我有本事把那協定偷回來。要不然，等那女人旅遊回來，我就要被掃地出門了。」

「我有些不明白，馬蘭她，才跟你協議離婚，當天就去旅遊，也太快了吧？」

「她要去哪隨時去，你又不是不知道。她爸的公司就是她的公司，她爸就她這麼一個寶貝疙瘩。」

我忍住才沒笑。我其實挺善良的，不好意思再刺激李榮，便說：「這回你小子問題大了。你看你，死笨，好好一座金礦扔進了太平洋。」

李榮那房子，一次性付款，包括裝修費在內，全都是馬蘭家給的。我略微算一下就替李榮揪心，多好的事，搞成這樣！不過，他們今天這樣的收場也在意料之中。我們一起共事時，招待客戶，請了幾位收費的異性助興，李榮這混蛋一邊摟著美女，一邊打電話給馬蘭，話語溫柔，極盡肉麻之能事。

李榮是受過高等教育的人，仗著一身好皮囊，在溫柔鄉裡進進出出，閱人無數，也算是情場好手，燃點還是那麼低，見一個愛一個，著實叫人想不透。有次公司組織旅遊，短短的一周，他愛上了湘西一位地陪，當著全公司人表示：「我願做一隻小羊，陪在她身旁，我願她用那細細的皮鞭，輕輕不斷打在我身上。」

他賤得有些讓人瞧不上，但他賤得自得其樂，境界較一般人高出一大截。可惜旅遊的時間太短，又是眾目睽睽之下，地陪理智地跟他保持著一個自尊而禮貌的距離。旅遊回來後，我們都以為這事就此結了，沒想到幾個月後，他又找了個藉口，專程去湘西找那個地陪玩。

李榮這些風流事，馬蘭自然是有所了解的，要不然就不會三天兩頭地吵吵嚷嚷。但是，縱然是這樣，馬蘭，或者說是馬蘭的富豪父親，還是幫李榮打點好了一切。先是出錢給買房子、車子，然後讓李榮回老家參加公務員考試。取得公務員資格後，再從這邊搞關係把他調回來，給他安排在近萬人參加考試，只有一位是真命天子的職位上。老家那邊的考試容易過關一些，而且監考的人都是舊關係。

李榮把狗拴在樓下的綠化樹上，拉我一起去吃飯。這個時候跟他吃飯，酒肯定是少不了的，而且還要聽他沒完沒了地數落馬蘭，所以我不願意去。但李榮很堅持，說我不去就不是人。李榮是個貪酒的人，應酬十有八九都是醉，而且醉後要人伺候的主。

還好，我猜錯了，這天他既沒胡喝，也沒嘮叨。認識了他這麼多年，在飯桌上，我從未見他這麼低調的，像睪丸被馬蘭摘了一般，蔫蔫的。他這個鬼樣子倒是令我有點些擔心了，怕他受不了打擊做傻事。

到了十點，無論如何我也要回家了。岳父母在家，我多少要給老婆留點顏面，不能回去得太晚。李榮大聲喊服務員結帳。他還真是個王八蛋，他死活拉我陪他吃飯喝酒，到頭來卻是我埋單。他說他已經是窮光蛋。兩個人喝啤酒用不了幾個錢，但這種感覺超級不爽，有種被詐騙了的感覺。

回去的路上，李榮走路東搖西擺，還在路邊小解。回到他家樓下，他突然大笑著喊：「我去，狗還在！」

小狗不記仇，重獲自由後撲進他懷中，在他臉上舔個不停。我看得出了一身雞皮疙瘩，轉身準備回家。突然聽到身後一聲巨嚎，李榮懷抱小狗，跪在地上邊抖邊嚎。

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我原本以為，按李榮和馬蘭這兩個人的性格，在分割財產的時候，會製造一場頗為壯觀的鬧劇的。沒想到他們進行得悄無聲息，事情過了個把月，我才從李榮的嘴裡聽到了事情的經過。

我能聽到這個故事，還託了老郭這個小氣鬼的福，因為自那晚以後，我和李榮每次在樓下遇見，都只是禮貌性地點頭示意，似乎我們以前的友誼已經一筆勾銷。（二）