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封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

洪水來了（四）

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海莉外出之際，海永彈奏〈大海〉邀我合唱，但我因羞怯與往事陰影而沉默，最終錯失了這段短暫的親近時光。

小賣部遠在村口，要走一條長長的卵石小路，一路還有大風和橫斜的雨點，海莉應該不會那麼快返回。我收回目光，只見海永雙手環抱吉他，正坐在我的斜對面。

他看著我，似乎在問我：妳要不要試一下？

我的上半身不由往前湊了湊，又快速縮回。除了哥哥，我還沒有與一個異性靠得如此之近。我意識到陌生身體散發的氣息，它們橫衝直撞而來。

此刻，餐桌上跳躍的燭光，已來至藍色面板上，於橘紅與幽藍之間切換。琴聲在耳邊響起，就像浪花洶湧而來，一浪接著一浪，不斷撲倒在礁石上，讓我喘不過氣來。

海永說：我最近在練〈大海〉這首曲子，妳也會唱的吧？

我紅著臉，自從收音機被哥哥砸爛後，我的耳朵再也沒有聽過任何一首歌，更不用說唱了。

海永說：等會，妳跟著哼啊，我來彈。

海浪聲再次響起，前一個音符推著後一個，彼此滑動著、奔跑著，前仆後繼。可我就跟啞巴似的，雙唇緊閉，不讓自己發出任何一絲顫音。

終於，海永停止彈奏，看向我，妳怎麼不唱啊，是我哪裡彈錯了嗎？

我看了他一眼，低聲說：別彈了，海莉可能馬上就要回來了。

說完後，我便後悔了。眼前的藍光瞬間消失，好似行了隱身術。就在剛才，它還觸手可及，只要伸伸手就能摸到。海莉到家前，我沉浸在錯過的沮喪中，目光在黑暗中四處搜尋它的蹤跡，卻一無所獲。

只買到最後一支蠟燭，都被他們搶光了，本來還想「秉燭夜談」呢。海莉叫嚷道。

秉什麼燭啊，我們還是早點睡吧，海永輕聲說。（四）

精華 FAQ

  • 海永坐在對面抱著吉他，彷彿邀我試著跟著唱〈大海〉。他先彈奏、再請我哼唱，想在海莉回來前與我一起完成這段音樂互動。

  • 因為我對陌生異性靠得太近感到緊張，又想到哥哥砸爛收音機後，自己已很久沒再聽歌，失去開口哼唱的勇氣，只能沉默以對。

  • 原本燭光、琴聲與藍光營造出微妙親近感，但我一旦請他別彈，藍光便彷彿消失，等海莉回來後，只剩被打斷的失落與淡去的氣氛。

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