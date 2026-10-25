AI摘要 文章摘要整理： 笑寒在與朱子軒、邁克爾的相處中慢慢學會包容，也因生活不便決心學開車，終於靠反覆練習通過路考。

邁克爾愣了一下，然後笑了。「你兒子……挺倔的。」

「他像我。」

「那你也是個倔人。」

後來朱子軒和邁克爾的關係慢慢緩和了。有天笑寒看見他們坐在客廳連線打遊戲，朱子軒英文指揮得有些生硬，邁克爾用更蹩腳的中文回應──「左邊、左邊」，「你死了」，「怪我、怪我」。兩種語言混在一起，誰也聽不懂誰，但兩個人笑得前仰後合。

笑寒想起一首歌，就叫〈後來〉──「後來我總算學會了如何去愛」。她這半輩子換了幾個地方、換了幾種活法，到這把年紀才算學會，怎麼跟一個不是親生的孩子好好相處。

日子一天天過去，笑寒發現自己出門全靠老馬接送，去趟超市都要看他的時間表。她跟老馬說想學開車，老馬愣了一下，笑著答應了：「那咱們明天就開始。」

8 蝸牛

考駕照是笑寒在美國遇到的第一道坎。老馬教了三次就放棄了，不是沒耐心，是笑寒太緊張──每次坐進駕駛座，她就全身僵硬，方向盤攥得死緊，綠燈亮了還不走，後車按喇叭她就更慌。車在小區裡以二十邁的速度畫著蛇形，路過的小孩衝她揮手，她差點把煞車踩成油門。

「放鬆，」老馬說，「你握的不是炸彈。」

第三次練完車，笑寒說自己練吧。老馬看了她一眼，把鑰匙給她了。於是每天凌晨五點，聖地牙哥還在沉睡的時候，笑寒就開著那輛舊豐田出門，在空蕩蕩的停車場裡練倒庫。一遍遍壓線，再下來看輪胎印，記住哪個角度錯了。

考路考那天，朱子軒說要陪她去，坐在後座一聲不吭，只在她看後視鏡時，比了個「加油」的口型。

考官摘下墨鏡，衝她露出一個淡淡的微笑，「通過。」（七）