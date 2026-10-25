歌過年華（七）
笑寒在與朱子軒、邁克爾的相處中慢慢學會包容，也因生活不便決心學開車，終於靠反覆練習通過路考。
AI摘要
文章摘要整理：
笑寒在與朱子軒、邁克爾的相處中慢慢學會包容，也因生活不便決心學開車，終於靠反覆練習通過路考。
邁克爾愣了一下，然後笑了。「你兒子……挺倔的。」
「他像我。」
「那你也是個倔人。」
後來朱子軒和邁克爾的關係慢慢緩和了。有天笑寒看見他們坐在客廳連線打遊戲，朱子軒英文指揮得有些生硬，邁克爾用更蹩腳的中文回應──「左邊、左邊」，「你死了」，「怪我、怪我」。兩種語言混在一起，誰也聽不懂誰，但兩個人笑得前仰後合。
笑寒想起一首歌，就叫〈後來〉──「後來我總算學會了如何去愛」。她這半輩子換了幾個地方、換了幾種活法，到這把年紀才算學會，怎麼跟一個不是親生的孩子好好相處。
日子一天天過去，笑寒發現自己出門全靠老馬接送，去趟超市都要看他的時間表。她跟老馬說想學開車，老馬愣了一下，笑著答應了：「那咱們明天就開始。」
8 蝸牛
考駕照是笑寒在美國遇到的第一道坎。老馬教了三次就放棄了，不是沒耐心，是笑寒太緊張──每次坐進駕駛座，她就全身僵硬，方向盤攥得死緊，綠燈亮了還不走，後車按喇叭她就更慌。車在小區裡以二十邁的速度畫著蛇形，路過的小孩衝她揮手，她差點把煞車踩成油門。
「放鬆，」老馬說，「你握的不是炸彈。」
第三次練完車，笑寒說自己練吧。老馬看了她一眼，把鑰匙給她了。於是每天凌晨五點，聖地牙哥還在沉睡的時候，笑寒就開著那輛舊豐田出門，在空蕩蕩的停車場裡練倒庫。一遍遍壓線，再下來看輪胎印，記住哪個角度錯了。
考路考那天，朱子軒說要陪她去，坐在後座一聲不吭，只在她看後視鏡時，比了個「加油」的口型。
考官摘下墨鏡，衝她露出一個淡淡的微笑，「通過。」（七）
兩人原本相處生硬，後來逐漸緩和，甚至能坐在客廳連線打遊戲，用中英文混雜地互相指揮，雖然語言不通，卻笑得十分開心。 她想到自己這半輩子經歷多次搬遷與轉變，直到這個年紀才學會如何與不是親生的孩子相處，理解到愛與磨合都需要時間。 因為在美國出門幾乎都得靠老馬接送，她不想再受限制，於是每天清晨獨自練車，反覆倒庫與修正，終於在路考時順利通過。
精華 FAQ
兩人原本相處生硬，後來逐漸緩和，甚至能坐在客廳連線打遊戲，用中英文混雜地互相指揮，雖然語言不通，卻笑得十分開心。
她想到自己這半輩子經歷多次搬遷與轉變，直到這個年紀才學會如何與不是親生的孩子相處，理解到愛與磨合都需要時間。
因為在美國出門幾乎都得靠老馬接送，她不想再受限制，於是每天清晨獨自練車，反覆倒庫與修正，終於在路考時順利通過。
上一則