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封面故事／共餐不用公筷 華人胃癌大增

公筷公匙上陣 讓幽門桿菌下桌 聚餐更安心

老地方（三一）

桑文鶴
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AI摘要

文章摘要整理：

姚蔚藍在老地方與付闖共進晚餐，藉酒追憶往事並試探兒子，卻發現他對真相毫無回應，最後揭示付闖早年因貪念偷走鑰匙準備行竊。

付闖笑了，然後又問：那如果明天房子賣了，寧寧也還沒回來，你要去哪裡住？

姚蔚藍也笑了，她揚了揚手裡的鑰匙，我就先住這裡啊。這裡也算是老地方了嘛。

那太好了。你看，這一切不都是剛剛好。付闖笑著說，笑裡並沒有一絲負擔。

姚蔚藍去菜市場買了菜和肉，路過超市的時候還買了一瓶酒。在過去的歲月裡，有好些日子她都很想喝酒，可是不敢。她必須時刻保持警惕、保持清醒。可現在，她想通了，在這一天結束以前，她想好好地醉一場。

飯桌上她又聊起了這套房子、這個廠子，聊起了老胡，和幾乎從不在付闖面前提起的，他的親爹。

你爸爸就是愛喝酒，有錢了喝，沒錢了也喝，最後就是因為喝酒得了肝病走的。後來也多虧我遇到了你胡叔叔，咱們才能住在這裡，有個遮風擋雨的窩。

付闖樂呵呵地聽著，有的時候應和兩句，也只是敷衍。

姚蔚藍一直在等著他說些什麼，什麼都好。有關童年、有關貧窮、有關痛苦、有關慾望、有關殺戮，或者是愧疚。什麼都好，可什麼都沒有。付闖吃了不少，也喝的挺多。酒足飯飽後，搖搖晃晃地進了裡屋，很快就睡著了。

姚蔚藍長久地注視著兒子的臉。毫無疑問的，她愛兒子。這愛既偉大又卑鄙。它逼著她不得不嚥下最致命的祕密，也逼著她放棄了人格，徹底墮落成了一個罪人。

三樓的鑰匙現在就放在客廳的茶几上，當年，丘小力留下的鑰匙也放在那。付闖知道。也許從那個時候開始，他就已經在賭，他過夠了沒錢的日子，他渴望錢，太渴望了。

那個夜裡，他偷拿了那把鑰匙，想潛入那個別人口中不缺錢花的丘小力家去偷點東西。（三一）

精華 FAQ

  • 因為她知道房子明天可能就要賣掉，而寧寧是否回來仍是未知數，所以先回到這裡暫住。她想在離開前好好放縱一次，也像是在與過去的生活告別。

  • 她談到這套房子、這個廠子，也提起老胡，並罕見地談及付闖的親生父親，說他嗜酒、最後因肝病去世。這些話其實是在逼近一個長久被壓著的秘密。

  • 文末透露，他早就知道三樓鑰匙的存在，並在那個夜裡偷拿鑰匙，打算潛入丘小力家偷東西。這顯示他對貧窮極度厭倦，對金錢有強烈且危險的渴望。

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