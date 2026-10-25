AI摘要 文章摘要整理： 姚蔚藍在老地方與付闖共進晚餐，藉酒追憶往事並試探兒子，卻發現他對真相毫無回應，最後揭示付闖早年因貪念偷走鑰匙準備行竊。

付闖笑了，然後又問：那如果明天房子賣了，寧寧也還沒回來，你要去哪裡住？

姚蔚藍也笑了，她揚了揚手裡的鑰匙，我就先住這裡啊。這裡也算是老地方了嘛。

那太好了。你看，這一切不都是剛剛好。付闖笑著說，笑裡並沒有一絲負擔。

姚蔚藍去菜市場買了菜和肉，路過超市的時候還買了一瓶酒。在過去的歲月裡，有好些日子她都很想喝酒，可是不敢。她必須時刻保持警惕、保持清醒。可現在，她想通了，在這一天結束以前，她想好好地醉一場。

飯桌上她又聊起了這套房子、這個廠子，聊起了老胡，和幾乎從不在付闖面前提起的，他的親爹。

你爸爸就是愛喝酒，有錢了喝，沒錢了也喝，最後就是因為喝酒得了肝病走的。後來也多虧我遇到了你胡叔叔，咱們才能住在這裡，有個遮風擋雨的窩。

付闖樂呵呵地聽著，有的時候應和兩句，也只是敷衍。

姚蔚藍一直在等著他說些什麼，什麼都好。有關童年、有關貧窮、有關痛苦、有關慾望、有關殺戮，或者是愧疚。什麼都好，可什麼都沒有。付闖吃了不少，也喝的挺多。酒足飯飽後，搖搖晃晃地進了裡屋，很快就睡著了。

姚蔚藍長久地注視著兒子的臉。毫無疑問的，她愛兒子。這愛既偉大又卑鄙。它逼著她不得不嚥下最致命的祕密，也逼著她放棄了人格，徹底墮落成了一個罪人。

三樓的鑰匙現在就放在客廳的茶几上，當年，丘小力留下的鑰匙也放在那。付闖知道。也許從那個時候開始，他就已經在賭，他過夠了沒錢的日子，他渴望錢，太渴望了。

那個夜裡，他偷拿了那把鑰匙，想潛入那個別人口中不缺錢花的丘小力家去偷點東西。（三一）