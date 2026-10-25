母雞生了一隻小鴨子（一）

圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 本文以敘事者視角描寫李榮與富家妻子馬蘭婚後爭吵不斷，李榮又屢次借朋友掩護外出偷腥，並因家庭壓力與借宿問題，凸顯一群熟人之間的荒唐日常。

中午，我在社區門口遇到李榮和馬蘭兩口子。他們這個鐘點出去，按習慣，我會問下他們是不是要外出用餐。但掃他們一眼，我就放棄了嘮叨的打算。他們的臉色很差，李榮對我僵硬地笑了笑，馬蘭側過頭去，假裝沒看到我。

他們又鬧騰了。昨晚，李榮跟我們一起喝酒時，馬蘭打電話查崗。李榮對著電話吼：「我跟東哥在一起。」吼完還讓我跟馬蘭講話。喝了酒之後，我有點糊塗，講了什麼我自己想不起來了，倒是馬蘭吼了什麼，我記憶猶新，「你到底是他什麼人？你幹麼總是幫他打掩護？你怎麼能這麼傻？」

馬蘭的話令我臉紅。因為昨晚一起喝酒的男女，關係混亂，我給李榮打掩護，在道德上站不住腳。做為富二代，馬蘭管不住自己的老公，所以總是遷怒他人，隨時隨地，逮著個什麼人都要吼幾句。李榮所有的朋友，包括我在內，都怕她，不想見到她。

馬蘭脾氣大，李榮這個窮鬼也不是省油的燈。這幾年中，做為李榮的舊同事兼酒肉朋友，我為他們調解過不知多少回。我不知他們誰對誰錯，我老做那吃力不討好的事，是因為李榮每次跟馬蘭鬧彆扭後，總往我這跑。左一聲東哥、右一聲東哥，讓我以為他真把我當成是他的親哥。有時候還會在我家住上三、五天，煩得我要死。我跟他們住在同一個社區，又長了一副好欺負的模樣。我有時覺得自己挺軟弱的，不擅長拒絕。

李榮和馬蘭自認識到買房登記結婚，五年了，從未和諧過。包括我在內的許多人都不明白，他們成天吵成這樣，沒完沒了的，怎麼還能維持這麼長時間，而且還結了婚。當然，說是結了婚，也不完全準確，具體講他們只是為了方便聯名買房而登記了。他們計畫明年開春才擺酒席，以達昭示天下目的。他們未擺酒前，只有我們這幾位又親密、又八卦的好朋友，知道他們其實已經領了證，更多的人以為他們還是戀愛關係。

下午，我下樓取快遞，又遇到吃過飯回來的李榮和馬蘭。他們這餐飯吃得可真漫長，好幾個小時。看上去，馬蘭的臉色好多了。李榮那張嘴，真不是普通人的，多狠的話都敢說，多肉麻、多賤的話也說得出來。吃飯的時候，不知他說了些啥，又把馬蘭那顆脆弱的心撫平了。他們停下來，矮小的馬蘭小鳥依人似地傍在李榮身旁，換了個人似地完全沒了富家女的氣焰。李榮跟我講，今晚老郭要請客，點名讓我也去。

老郭是一位攝影記者，號稱小城名流，與李榮一個德性，好色、花心，家裡紅旗不倒，外面彩旗飄飄。我本想拒絕，看到李榮迅速地跟我眨巴了幾下眼睛，就點頭答應了。很明顯，李榮這鳥人又借我和老郭之名外出鬼混。昨晚他喝高了，剛勾搭上的那小妞估計還未擺平，今晚要去補課。老郭雖然挺有錢，但小氣是出了名的。要他無端端請客，除非太陽能從西邊出來。

果然，到了晚上七點多，我都吃過晚飯了，還未接到李榮邀我一塊吃晚飯的通知。李榮和馬蘭的爭吵，十次有八次是因為李榮外面的那些彩旗。李榮既帥又花心，有男人味，自身又帶點藝術氣質，懂點琴棋詩畫。馬蘭像大部分廣東姑娘一樣，黑黑黃黃、矮矮挫挫，身材樣貌都平庸，而且永遠都是那麼凶巴巴的，沒啥女人味。其實誰都知道，他們能走到一塊，完全是因為郎貌女財。

快八點時，我送父親去弟弟那邊，在樓下遇到馬蘭在遛狗。一天內遇到這個女人三次，真要命。我預感到，可能會有意想不到的事情發生。果然，第二天一早，李榮就打電話給我，說想到我家住幾天。我斷然拒絕了，奶奶的，每次有家庭矛盾，都往我家跑算什麼？

李榮知道我心軟，又說：「你當是可憐、可憐我行不？你又不是不知道，你老父親的廚藝很好……」我沒好氣地說：「我父親這星期去弟弟那邊住，我岳父、岳母來了，家裡住不下。」

我家這會正亂著呢，不僅二老來了，二老的三個孫子也來了。一屋子的人，我都要睡地板，要不然，我爸也不用去弟弟那邊暫住。每年暑假，老婆外家都會派代表團到我家來，長則大半個月，短則十來天。

電話那頭，李榮就開始抱怨了，說我晚上出去的時候，被他老婆馬蘭看到，捅破了他的謊言。什麼人哪，自己亂來還怪到我頭上來！我聽不得這樣的胡話，掐斷了電話。

隔幾天，我下班回家，看到李榮在遛狗。我一見到他，差點沒笑死。他頭纏白色繃帶，臉腫唇青，還有一隻熊貓眼。李榮恨死了這條狗，居然還遛它牠。馬蘭每次跟他幹架，都讓這條狗替代他睡在他們家的大床上，不准他上床睡。如果不是因為馬蘭的淫威，這條狗早就被李榮謀殺了上百回。

「你這個樣子，怎麼好意思出來嚇人？」我說。

「這也是沒辦法的事，再不出來，這死狗會在家裡拉屎。」

「遛狗這事，不是一直都歸馬蘭管的嗎？」

「那鳥女人昨天去旅遊了。」

「同情你。」

傻笑一通，我們在綠化樹下抽菸。家裡人實在有點多，這段時間以來，我能多晚回家就多晚回家，每天都想著法子在外面耗。（一）