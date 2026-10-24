AI摘要 文章摘要整理： 廖正雯在情感與家庭創傷後逐步崩潰，殺死愛犬並掩埋證物，最後在廚房跌倒昏迷，於黑暗中接受自己作為人的靈魂已死。

旁邊的女人還在不停地講、不停地講，講的話卻沒有一句是廖正雯愛聽的。她的左手緊緊捏著那張結婚請柬，右手握住了那把水果刀。

離開林太太家的時候，她把那把刀也帶走了。院門開著，外面下著很大的雨，一個人也沒有。

她慌忙回到家，小狗陽陽搖著尾巴跑了過來，她身上的血腥味讓陽陽狂吠不止。她拽住陽陽，讓牠閉嘴、讓牠安靜，可牠不聽。於是，狗也死了。她把狗，還有那把刀，一起埋進了花園。

這就是從頭到尾，關於自己的，所有的故事。廖正雯想，一天不少，一天也不多。因為那天之後，自己做為人的靈魂也死了，剩下的只是一個沒有靈魂的軀體而已。

想起兒子帶來的食材還沒有放進冰箱，她走進廚房，海產果然很新鮮，魚還是活的。擺了一下尾巴，就落在了地板上，晃動著，在地板上掙扎。她退了一步，一腳踩在了魚的背上，然後她滑倒，後腦勺重重地磕在了地上。

失去意識之前，她突然想到了一件事，她從未問過兒子，自己去找陸同學那天，他是不是一直在後面偷偷跟著。她熾熱表白的時候，她的餘光裡似乎有一個長得很像羅成安的小男孩。可等夢醒來，冷冰冰的現實裡，那個孩子卻不見了。

也許只是幻覺，也許自己的潛意識裡也意識到了，這一路走來，自己最對不起的人，就是這個孩子。

手機好像響了。可手機在客廳裡，動彈不得的她已經夠不著了。她不知道打電話的人會是誰，她本來就是一個很淡的人，事到如今，跟這個世界的聯繫也是越來越淡了。

黑暗一點點降臨了下來，廖正雯安心地閉上了眼睛。（全文完）