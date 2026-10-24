AI摘要 文章摘要整理： 感恩節團聚中，邁克爾與朱子軒因飲食口味起衝突，笑寒則在家庭摩擦與離散感之間，流露出留在美國只為求得踏實的心情。

7 後來

老馬的兒子邁克爾感恩節 回來了，二十五歲，做軟件工程師，說話語速快得像放鞭炮。他進門就摟住老馬喊「爸」，然後打量了一下笑寒和朱子軒，說了句「很高興認識你們」──語氣客氣得有點疏遠。

飯桌上，邁克爾對烤火雞讚不絕口，說老馬的廚藝「進步了」，還開玩笑問他是不是網上找了個中國老師。但朱子軒帶了一盤紅燒排骨過來，邁克爾嘗了一口，皺了皺眉：「太油膩了。」

朱子軒手裡的叉子頓住了。他抬起頭看了邁克爾一眼，笑寒在旁邊看到了他耳朵根開始泛紅。「太油膩？」朱子軒用英文回，「你覺得這油膩？你嘗過真正的中國菜嗎？」

「抱歉，我不是那個意思。」邁克爾舉起雙手做投降狀，但那表情分明是「我只是說實話」。

朱子軒摔了叉子站起來，金屬撞擊盤子的聲音很尖，轉身上了樓。門關上的聲音很重，震得吊燈晃了一下，

笑寒把排骨重新熱了一遍端上樓，「吃點吧，你中午就沒怎麼吃。」

「為什麼我們要來這兒？」朱子軒沒回頭，「在國內不好嗎？我又不是非要出國。」

「是我要來的，」笑寒坐下，「但我也問過你。」

「媽，你在這兒開心嗎？」

「開心談不上，但踏實。不用再數著日子等一個人回家，你在我身邊，我就踏實。」

朱子軒端起排骨，一塊塊吃下去，像小時候那樣，腮幫子鼓鼓的。

樓下傳來老馬和邁克爾的說話聲，隱約幾個詞：「耐心」、「不同」、「時間」，然後就沒了動靜。晚上笑寒下樓喝水，看見邁克爾一個人坐在沙發上打遊戲，泡了兩杯烏龍茶，遞給他一杯。

邁克爾喝了一口，皺眉，「苦。」

「像生活一樣。」（六）