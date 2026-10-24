AI摘要 文章摘要整理： 姚蔚藍為了急用錢決定賣房，付闖全程陪同並迅速找到買家；然而在查看空屋時，她卻對往事與血跡產生強烈懷疑。

姚蔚藍買了月台票，和片警一起送她們上了火車。火車離站的時候，姚蔚藍站在月台上，朝那輛火車慢慢地揮手、默默地告別。

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沒再耽擱時間，她找到了一家房產仲介，說自己想要賣房。做這些事的時候，付闖都一直陪著她。不僅如此，他還在市區的繁華地段貼了不少廣告。因為著急用錢，房子的要價比市場價低了兩三成。

那幾天家裡的電話一直在響，每響一次，付闖都著急地跑去接。垂頭喪氣好些次後，他終於志得意滿地說，在電話裡約好了一個，誠心要房，現金全款，約好了明天來看房。說是看好了，當天就可以簽合同。

姚蔚藍木然地點點頭，雨季已經過去，屋外是頂好的大太陽。陽光灑進來，灑在付闖的身上，像是給他鑲了一層柔和的金邊。這是她獨自一人養大的孩子，她心痛地想。

她從衣服兜裡摸出鑰匙，叫上付闖：孩子，我要去三樓收拾東西，你跟我下去一趟。

付闖還陷在心願得償的興奮裡，他沒有多想，跟著姚蔚藍出了門。

三樓的房間空空如也，她們母子二人站在空蕩蕩的客廳裡。姚蔚藍緊盯著付闖的臉，不肯放過任何一點細微的神色變化。

這和咱家的戶型是一樣的吧。付闖自言自語地說，別看是老房子，可搬空了一看，地方也不算小呢。那明天得多要點，不能讓那人占了便宜。

付闖轉圈似地踱步，打量。姚蔚藍從上到下地打量著他，然後目光落到了他站著的那塊水泥地上。她不敢保證，那裡面是不是確確實實、乾乾淨淨，還是，現在，他就站在丘小力的血上。

行了，咱回去吧。我多燒幾個菜，弄不好是最後一次在那間房子裡吃晚飯了。（三○）