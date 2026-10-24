圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 暴雨中的海莉家停電斷訊，敘述者在昏暗燭光下被海永吸引，並回憶起童年桃車與父親施暴的創傷，萌生想用橡皮擦抹去痛苦時段的念頭。

抵達海莉家後，大風裹挾暴雨，加快集結的步伐。它吹走瓦片，將敞開的玻璃窗震碎，把孤零的小樹連根拔起。沒有電視信號，屏幕上只有暴躁的雪花點。收音機裡，女播音在發出預警之聲，說這場熱帶風暴已經造成很多村莊被大水淹沒，數萬群眾無家可歸。隨後，那個聲音被大風颳得模糊不堪，信號中斷了。這時，屋內響起鍋碗瓢盆的合奏曲，海永哥已經在做飯了。

海莉忽然說：我哥前幾天打籃球崴了腿。可還搶著做飯，這個人怪好的。

我踮著腳，朝廚房瞥了一眼，沒說話。

海莉又說：我哥唯一的缺點就是不愛說話，我媽說他一棍子打不出一個悶屁。

眼前浮現那把藍色吉他，我很想撥弄它，不知會發出怎樣的聲響？我對任何樂器都很著迷，哪怕是小小的口琴，那種嗚咽聲也不同凡響。

青菜香菇炒年糕端上桌了，還有蝦米紫菜蛋花湯，每人一大盆年糕，再佐以小碗的湯。我們正吃著飯時，耳邊傳來「啪」的一聲響，宛如垂下九重簾幕，停電了。

我跟海莉尖叫著，一陣忙亂後，燭光迎難而上，微弱、敏感，就像我的喘息。三人重新坐定後，我抬頭望了一眼對面的海永哥。神奇的事情發生了，海永的眼睛居然呈琥珀色，從淡檸檬到深金色，好似吸足了夕陽的餘暉。我放下筷子，愣怔地看著他。

這時候，海莉忽然想起什麼，慢吞吞地問了句：妳沒有哥哥，那妹妹總有吧？

我嗯嗯啊啊，含糊其辭，腦海裡仍是那對琥珀色的眼睛。

那她讀幾年級了？還是海莉的聲音。

哦，她還小呢。我嘴裡嚼著菜葉，像是咀嚼一片鳥羽，腦海裡浮現出一個不存在的妹妹。

有個妹妹也挺好，總比什麼也沒有好，海莉繼續漫不經心地說。

我沒有說話，眼角的餘光瞥向海永哥。這是我第一次將目光投向除了親人之外的異性，似乎這個人第一次被我看見。

耳邊傳來一個突兀的聲響。呀，玻璃碎了，我去看看。這次是海永的聲音。他轉身，一瘸一拐地走到窗戶邊。燭光下，他的身影顯得格外頎長，好似搖晃的樹影。我心底有一種隱隱的興奮，真希望時間就此重啟，將之前的一切都抹去。

我的問題脫口而出：如果有一塊橡皮擦可以把不好的東西擦掉，你們會擦掉哪段時間？

咀嚼聲停了三秒。

妳到底想問什麼啊？海莉誇張地叫了起來，雙手在空中揮舞著，試圖抓住某個現成的答案，但沒有成功。我將目光投向海永，那對琥珀色的眼睛忽然變成棕黃色，越來越深，因為某種近乎凝定的神態。

海永微笑著，他說自己並不想抹去任何時刻。說完，他的下頷骨安靜地動起來，牽拉著臉上肌肉，咀嚼聲再次響起。

哦，他們的生命中還沒來得及發生必須擦掉的事，或許永遠也不會發生。而我卻像一個把答案背得滾瓜爛熟，卻遲遲遇不到考試的學生。沒錯，我想回到水蜜桃時刻，擦掉父親與鞭子、竹竿合謀做下的事，讓納多回到四年前，回到十四歲。而我，是九歲。

九歲那年，一輛裝滿水蜜桃的大貨車拋錨在村口。

一開始，人們並不知道那上面裝著桃子，因為車斗上蓋著一層厚厚的防雨布。可壞掉的車子在路上停了太久，就很難不被人發現（只要有一個人發現就夠了）。男人們爬上車，掀開篷布，把水蜜桃遞給路過的女人或小孩。那是一些品相很好的桃子，色澤鮮亮，汁液飽滿。我看見納多也在車上，也在翻那些桃子，不停地把它們遞給路上相熟的姑娘。姑娘們拿著水蜜桃喊著他的名字，大笑著。我沒想到，當著那麼多人的面，他居然也遞給我一只碩大的、帶著絨毛的桃子，比任何人手裡拿的都要大。之後，他做了一個擺手的動作，他希望我快走，表情有點兒不耐煩。

我舉著桃子，就像舉著一盞能實現心願的神燈，一路蹦跳著回家。

後來，父親用鞭子抽打納多，又用竹竿射他的腳後跟，他一瘸一拐地逃走了。回來時，他頭髮蓬亂，衣衫襤褸，以口哨取代問候，用點頭或搖頭取代話語。要是煩了，還有嘩啦響的碎裂聲等著這一家子。

此刻，海莉的聲音將我從回憶拉回現實。家裡的蠟燭快用完了，她必須去一趟小店。她猶豫地看了我一眼，抱歉地說：妳坐一會兒，我去去就來。

海莉離開後，燭芯猛地跳了幾下，火焰瞬時矮下去，似乎隨時會熄滅。我不安地環顧四周，只見海永正垂著頭，他的臉浸在黑暗中，全然看不清。

我再次想起吉他，要是能讓我摸一下就好了，哪怕被海永哥暴揍一頓也值了。

海永哥像是察覺到我的意圖，忽然對我說：妳也喜歡，那個……吉他？

我抬頭看著他，心裡有些驚訝，他是怎麼知道的？

海永轉身，傾斜著身體向樓梯口走去。隨即，二樓房間裡傳來琴弦震顫的聲響，空氣被推開了，推擠到一個角落裡。不一會兒，木樓梯發出咯吱聲，海永下樓來了。我的心跳忽然加快，生怕這時候海莉回來。

我抬頭往門廳的方向瞅去，木門虛掩，風讓它來回移動著，不斷發出撞擊聲。（三）