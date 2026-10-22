AI摘要 文章摘要整理： 她在喪女後回到白塔街，卻又收到昔日同學陸同學的結婚請柬，面對失去與舊情，她在林太太的勸說下顯得更加落寞。

她心如死灰，帶著女兒搬回了白塔街。

她盡心盡力地照顧女兒，可孩子還是死了。不顧羅昆奇的反對，她把女兒埋在了暮雲山的墓園。每一次給女兒掃墓，她都會在山上待上好久。藍天白雲，似乎伸手可得，可真的伸出手了，又是遙不可及，多像她自己。上次她帶著女兒來到這裡的時候，是真的以為，自己可以再次抓住幸福的。

她獨自一人回到白塔街，累極了，從來沒有這樣累過。走過二零三號的門口，卻被林太太叫住。她把一封信遞給她，說信封上寫的是你的名字，可地址卻寫的是我家。估計寄信人記錯了你家的地址。

她把信打開一看，是陸同學寄來的，裡面是一張結婚請柬。請柬上有一張新人的照片，新娘比她年輕、比她漂亮。

她呆呆地望著那張照片，林太太也湊過來看。她的記性很好，盯著照片看了一會，就突然想了起來，「這不就是你的高中同學嗎？來過你家，還來看過我家的花園。」

她望著林太太，還是呆呆地問：「你還記得他哦？」

「當然記得啊。我還看得出來，你那個時候一定喜歡他。幹麼用這種眼光看我啊！我雖然守寡這麼多年，可我也曾是個少女，少女的心思我都懂的。」又勸她：「人還是要往前看的，依我看，你就應該搬回去和你老公、兒子在一起，男人嘛，都是這樣的。你看你這位陸同學，一把年紀了，不還是喜歡年輕的。哪有什麼愛情啊，男人都是這樣的啦，你就應該睜一隻眼、閉一隻眼……」

也許意識到站在外面說這些不合適，她拽著廖正雯進屋，一定要跟她好好聊聊。

桌上放著蘋果和一把水果刀。（一一）