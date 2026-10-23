我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

歌過年華（五）

瑜佳仁
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

笑寒在聖地牙哥落腳後，接朱子軒來美國讀書，母子逐漸安定，也在老馬陪伴下重新看見未來。

老馬的家在聖地牙哥，一棟白色小房子，門口種著三角梅。他把她領進客房，床單是新的，枕頭上放了一小包薰衣草。晚上他做了烤雞土豆泥，加了太多蒜，又鹹又膩，笑寒還是吃了大半盤，因為太餓了。

那天夜裡她躺在床上，看著窗外老馬在院子裡澆花，月光把他的白頭髮照成銀色。她打開手機給朱子軒發語音：「這兒天氣特別好，等你來了，我帶你去海邊。」

朱子軒回：「你先把自己安頓好，別管我。」

後來她安頓下來，第一件事是幫朱子軒辦轉學。少年十六歲那年，拖著行李箱走出機場，頭髮剪短，下巴有青茬，像個大人了。

「這就是美國？」

「這就是美國。」

回去的車上，朱子軒戴著耳機看窗外，眼睛裡有好奇也有警惕。

送他去社區高中報到那天，笑寒在校門口站了很久，直到上課鈴響才離開。回家路上她忽然蹲下來，抱著膝蓋哭了幾分鐘。老馬從身後走來，把手放在她肩上，沒說話，就那麼等著，直到她自己站起來。

「我帶你去個地方。」老馬開車帶她去了海邊。聖地牙哥的海很安靜，浪花拍在礁石上。「我服役的時候，有一次船在太平洋上壞了，漂了四十七天，每天看到的海都一樣。我當時想，如果能活著回去，一定要在看得見海的地方住。」

「你做到了。」

「你也一樣。」

笑寒想起朱子軒上飛機前給她發的最後一條消息：「媽，我來了，你別怕。」她不怕了。兒子就在她身邊，這是她當年離婚時賭上一切換來的東西，她賭贏了。

老馬說，感恩節兒子邁克爾要從舊金山回來，一家人第一次要湊齊了。（五）

精華 FAQ

  • 老馬住在聖地牙哥的一棟白色小房子裡，門口種著三角梅，客房床單是新的，枕頭上還放了一小包薰衣草，呈現出安穩而體貼的氛圍。

  • 笑寒先為朱子軒辦好轉學，16歲的他拖著行李箱抵達美國，從好奇到警惕地適應新環境；笑寒送他進校後痛哭一場，之後才真正放下心來。

  • 老馬說自己服役時曾在太平洋上漂流47天，因此想住在看得到海的地方；他如今做到了，也藉此安慰笑寒，讓她相信自己為兒子付出的選擇是值得的。

聖地牙哥

上一則

花路（一一）

延伸閱讀

還原（上）

還原（上）
還原（中）

還原（中）
老地方（三）

老地方（三）
寵物（二）

寵物（二）

熱門新聞

我失去的幸福

2026-10-16 02:00

千分之一的奇蹟

2026-10-18 02:00

同性戀和我

2026-10-21 02:00
作者在萬聖節打扮成《綠野仙蹤》錫樵夫，背後是已婚研究生宿舍。（圖／作者善強提供）

克難住宿生

2026-10-19 02:00
（圖／AI生成）

舊金山就是那個地方

2026-10-21 02:00

自動駕駛驚魂記

2026-10-20 02:00

超人氣

更多 >
中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...

中國留學生登機遭ICE抓 關押三周簽自願離境書 只因...
父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？

父母把孩子的名字加進銀行存款帳戶會產生贈與稅嗎？
川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒

川普想把大西洋改成自己名字 致電谷歌執行長遭拒
嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」

嫁的是親哥哥？歐瑪被問血緣 答「據我所知沒有」
舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格

舊金山年收入32.5萬元家庭 也符合政府補助資格