AI摘要 文章摘要整理： 笑寒在聖地牙哥落腳後，接朱子軒來美國讀書，母子逐漸安定，也在老馬陪伴下重新看見未來。

老馬的家在聖地牙哥 ，一棟白色小房子，門口種著三角梅。他把她領進客房，床單是新的，枕頭上放了一小包薰衣草。晚上他做了烤雞土豆泥，加了太多蒜，又鹹又膩，笑寒還是吃了大半盤，因為太餓了。

那天夜裡她躺在床上，看著窗外老馬在院子裡澆花，月光把他的白頭髮照成銀色。她打開手機給朱子軒發語音：「這兒天氣特別好，等你來了，我帶你去海邊。」

朱子軒回：「你先把自己安頓好，別管我。」

後來她安頓下來，第一件事是幫朱子軒辦轉學。少年十六歲那年，拖著行李箱走出機場，頭髮剪短，下巴有青茬，像個大人了。

「這就是美國？」

「這就是美國。」

回去的車上，朱子軒戴著耳機看窗外，眼睛裡有好奇也有警惕。

送他去社區高中報到那天，笑寒在校門口站了很久，直到上課鈴響才離開。回家路上她忽然蹲下來，抱著膝蓋哭了幾分鐘。老馬從身後走來，把手放在她肩上，沒說話，就那麼等著，直到她自己站起來。

「我帶你去個地方。」老馬開車帶她去了海邊。聖地牙哥的海很安靜，浪花拍在礁石上。「我服役的時候，有一次船在太平洋上壞了，漂了四十七天，每天看到的海都一樣。我當時想，如果能活著回去，一定要在看得見海的地方住。」

「你做到了。」

「你也一樣。」

笑寒想起朱子軒上飛機前給她發的最後一條消息：「媽，我來了，你別怕。」她不怕了。兒子就在她身邊，這是她當年離婚時賭上一切換來的東西，她賭贏了。

老馬說，感恩節兒子邁克爾要從舊金山回來，一家人第一次要湊齊了。（五）