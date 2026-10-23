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南加亞凱迪亞一名少女 遭曾約會男子闖入住宅槍殺

外派鳳凰城不只有工作 台灣人揭生活實況及周末日常

老地方（二九）

桑文鶴
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AI摘要

文章摘要整理：

付闖仍想靠投機翻身，姚蔚藍卻在壓力中默默安排胡清寧赴舢城，並私下塞給她生活費與衣物錢，盼她能順利開始新生活。

我想的是，先救救急，等我翻把，錢很快就回來了。付闖討好地說，寧寧說她考上公務員了，我想她肯定也不會再在這裡住，到時候你也可以先搬到她的住處。等我賺大錢了，再給你買套大房子。這破地方，你還沒待夠嗎？

姚蔚藍什麼也沒說，只是木然地站起來，一步一步往門口走。

一夜無眠。

幾天後，胡清寧順利完成了體檢。姚蔚藍為她買了去舢城的火車票，出發時間是三天後。姚蔚藍跟胡清寧商量，兩個人又找了街道和派出所，表明了態度，如果需要，胡清寧願意送方紅回到故鄉。當地的民政局已經為她聯繫好了一所鄉鎮的敬老院，雖然條件一般，但總算有個落腳的地方。

臨走的前一晚，姚蔚藍沒有做飯，她去外面的飯館叫了幾道菜，然後和胡清寧一起去三樓方紅家吃。胡清寧沒有問哥怎麼沒來。雖然不清楚具體為什麼，可她也知道，姚蔚藍和付闖吵了幾次架，兩個人的情緒都不太好。吃完飯，從方紅家出來，上樓的時候，姚蔚藍把一個裝著錢的信封，塞給了胡清寧。

把這個收好，一定一定不要讓你哥看到。她口氣裡的凌厲讓胡清寧嚇了一條。她捏了一下那個信封，不算薄。

為什麼？胡清寧問，她知道姚蔚藍賣滷菜掙不到什麼錢，再加上還要買菜、買滷料，這應該是她一下子能拿出來的全部的錢了。

我不要，她又把信封往回塞。

姚蔚藍按住她的手，把信封擋了回去。你出去了就好好玩，不用著急回來。如果還有剩餘的錢，你就自己買身像樣的衣服上班穿。

方紅把三樓的鑰匙留給了姚蔚藍，拜託她交給人在外地打工的房東。（二九）

精華 FAQ

  • 他表示自己想先救急、等翻身後錢很快就會回來，還提到胡清寧考上公務員後可能不再住這裡，屆時姚蔚藍也能先搬去她的住處。

  • 胡清寧已順利完成體檢，姚蔚藍替她買好了3天後前往舢城的火車票，並與街道和派出所溝通，讓她出發後有明確的去處。

  • 她知道自己賣滷菜賺得不多，仍把能拿出的錢交給胡清寧，叮囑她別讓付闖看到，希望她出門後能安心玩，也能買些像樣的上班衣服。

上一則

花路（一一）

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