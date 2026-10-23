圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 米亞到海莉家避雨，聽她不停誇讚哥哥海永，並在他的房間裡看見整潔書桌與藍色吉他，第一次被這份溫暖與安穩深深吸引。

有一次，我背著書包去了廁所。一個女生看見後，大聲提醒了我。我的第一反應不是感激，而是這個人真討厭。這個圓圓臉、膚色白皙，聲音像蒸糕一樣糯軟的女生，就是海莉。

海莉站在課桌前，一臉茫然地看著我。

我能去妳家住一晚嗎？

──我知道她家裡沒有大人，只有她和哥哥兩個人。她有一條圍巾，元寶針，用藍、粉、橘等色線繩編織而成，就像夏日天邊的晚霞。我以為是她媽媽織的，她卻說是哥哥。又是哥哥，關於哥哥這個話題，我實在沒心情和她聊下去。

我的話音剛落，海莉便蹦得三尺高，好似撿了什麼寶貝。她一把拎起我的書包，背到自己身上，還一個勁兒地催促道：米亞，那我們快走吧。

海莉的家在小鎮的東面，門前有一條溪流，我們抵達那裡時，溪流已成奔騰的黃泥水。大風搖晃著路邊的茅草棚。高處的房子與低處的河岸間落著一道坡地，坡地上有一個荒草叢生的園子，在石塊、碎玻璃和生活垃圾中，開出幾朵罕見的淡粉色月季。花瓣被蟲子頻繁光顧，葉片上盡是孔洞，顯得傷痕累累。

一路上，海莉喋喋不休。我的哥哥很厲害，他看過很多書，比老師看的書都多。這世上沒有什麼事情是他不會的。他會做飯，咖哩雞和芋奶排骨比奶奶做的都好吃。

這世上居然有這樣的哥哥？我想起學校門口的小混混。他們去溜冰場、檯球室和遊戲廳，他們追女生、打群架、破壞公物，把世界攪得天翻地覆，沒有什麼是他們做不了的。我只想知道，海莉的哥哥為什麼沒變壞？

海莉卻說，他的腦子壞掉了，讀書讀壞了。說這話時，海莉滿臉驕傲。顯然，她在炫耀自己的哥哥。海莉忽然問我：妳也有哥哥吧？

我愣了幾秒，馬上說道：我才不要哥哥呢！哥哥有什麼用？還不如一根橡皮筋有用。

海莉也愣住了，似乎在問我，妳真不希望有個哥哥啊？

我咬著嘴唇，沒說話。

海莉關切地看著我，妳身體不舒服嗎？我看妳的臉都白了。

我支吾了半天，也沒說出個什麼來。

還好，海莉並不知道我有哥哥，更不知道他的名字叫納多。納多的頭髮越來越長，慢慢遮住黑眼圈和陰沉的臉。他白天睡覺、晚上出門，從不和家裡人說話，以行動代替話語，並讓所有人閉嘴。每當納多走進屋裡，桌上的鐵鍋、碗碟，還有椽子、柱子、板壁都在鬆動，試圖逃離這個慌亂之地。

那次，納多打碎的不是碗碟，而是燒飯用的鍋子。我不知他用了什麼工具，忽地將它搗碎。我看見裂隙下柴火發出的紅光，逃竄的火苗好像要來舔我的手指。奶奶用水滅了火。屋裡一片死寂，沒有人說話，更沒人咒罵。如果這時有人膽敢發出聲音，哪怕是細微的埋怨和嘀咕聲，那麼碎裂的不僅是鍋子，還有玻璃杯、搪瓷杯、搪瓷臉盆，連頭上的天空都可能碎成一地。

我不知道這些事情是怎麼發生的。總之，它們就這樣降臨在我們頭上，而我們的辦法是不應對、不出聲，能躲則躲。奶奶躲在漁網裡，爺爺有一把破傘，而我的爸爸、媽媽早就躲到一輛有很多小燈的大巴車上，汽車將他們載往一個叫寧波的地方。我呢，只有串珠，現在連這珠子也散架了。

進門時，海莉的哥哥正在寫作業。他已經很高了，仍然像個小學生雙腳併攏，端正地坐著。他穿得太多了，一件格子襯衣，加毛衣背心，還有外套。而我只穿一件薄薄的棉襯衣，海莉也差不多。這個哥哥為什麼這麼怕冷，難道讀很多書會讓一個人變得虛弱不堪？

寫字台上，書籍和複習資料壘疊成一座小山──眼前這個人正埋首山腳下。我想起書本裡的科學家，他們廢寢忘食地工作，不會洗衣、不會做飯，只會把懷表當雞蛋煮來吃。

顯然，海莉的哥哥不是這樣的人，他不僅注意到我們進門，還關切地問道：外面下大雨了吧，妳們沒被淋濕吧？

我對著他笑了笑，沒說話。

海莉笑嘻嘻地說：這是我的同學米亞，她今晚住我們家。

海莉的哥哥再次看了我一眼，忽然紅了臉。

海莉對我說：我哥叫海永，大海的海、永遠的永，這名字不錯吧？

我叫了一聲「海永哥」，聲音輕得跟蚊子叫差不多。

海莉帶我參觀她的房間，順帶著看了一眼海永的──一米二的鋼絲鐵床靠牆擺放，格子床單和被套疊得豆腐塊似的。牆頭海報上的殘疾歌手鄭智化正在「敬禮」，右手五指併攏，舉至右眉。對面白牆上，貼著一張「有志者事竟成」的書法作品，落款者是海永。

忽然，我的目光掃過一堆高聳的書籍資料，看見一張粉色明信片斜插在一個本子裡，露出一隻光潔的腳踝。我想要湊過去看個究竟，這時，海莉炫耀的聲音在耳後響起：妳看，門背後還掛著一樣東西呢。我回頭，只見一把藍色吉他，琴板像夕光下的湖面閃爍發光。

我忍不住伸手去摸了一下。

別碰它，這是我哥的寶貝。海莉的聲音好似回聲，從很遠的地方傳來。

剎那間，我似乎什麼都聽不見了。我忘了家裡的事、忘了哥哥，也忘了爺爺、奶奶。我的指尖還處於奇妙的震顫中，餘音未息。（二）