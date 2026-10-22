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花路（一○）

郁嘉茵
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AI摘要

文章摘要整理：

她多次追尋陸同學卻始終錯身而過，後來懷孕、生病、再度表白失敗，生活也因婚姻失序與家庭變故而陷入長期痛苦。

她帶著羅玖靖，在麒城科技大學附近久久徘徊，想要製造一場偶遇。可陸同學一直沒出現，她又想起了他曾經提過的暮雲山。

她最終還是沒能讓陸同學看見，可她的的確確看到了他。他和他的妻子手挽著手，親密無間地走在麒城的陽光下，時不時還耳語一番。他的世界被幸福填滿，除了自己的妻子，誰也看不見。

她落寞地帶著女兒回家。也許是因為旅途疲倦，到家後的第一頓飯就讓她嘔吐。連續吐了好幾次後，羅昆奇逼著她去醫院檢查。醫生告訴她，恭喜你羅太，你懷孕了。

在那之後，有好多年她都沒有機會再去麒城，但她一直關注著陸同學和陸太太。羅玖靖生病的前一年，私家偵探告訴她，陸先生離婚了，生的孩子被女方帶走，現在他一個人住。還告訴了她陸同學的地址，他已經回到故鄉，不在麒城了。

第二天，她就出門去找他。她想，過盡千帆了，再見面，他會不會回心轉意，覺得原來還是你最好。只要他再真誠地誇讚自己一句、再溫柔地看自己一眼，她會立刻離婚，去到他的身邊。

可帶著這樣的幻想出現在陸同學面前的她，卻讓陸同學感到了深深的恐懼。經年之後，她熾熱的表白在陸同學那裡，可怕得像個鬼故事。為了擺脫她，他說了重話：我就是一輩子不結婚，也不可能跟你這樣的女人在一起。

她失魂落魄地回家，大病一場，女兒也跟著一起病了。只是她的病後來好了，女兒的病卻越來越重。那些日子，她的眼淚就沒有斷過。羅昆奇在外面搞了幾個舞女，有一個還鬧來了家裡。父母遭遇車禍，雙雙遇難。（一○）

精華 FAQ

  • 她是想製造一場與陸同學的偶遇，希望能再見到他，重新引起他的注意。雖然始終等不到對方現身，卻先看見他與妻子親密同行。

  • 她回家後因嘔吐被送醫，醫生告知她懷孕。這件事讓她的生活出現新變化，也成為她之後多年無法再去麒城的重要轉折。

  • 她帶著多年積壓的愛意與幻想表白，希望對方回心轉意，但在陸同學眼中卻成了可怕的糾纏。為求脫身，他甚至說出極其傷人的拒絕話。

上一則

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