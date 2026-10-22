AI摘要 文章摘要整理： 笑寒為了見網路上認識的老馬，攢錢學英文後飄洋過海抵達洛杉磯，雖對方外貌與想像不同，仍在文化差異中感受到真實的相遇。

出發那天，朱子軒在安檢口衝她做了個「加油」的口型。箱子裡除了幾件衣服，還有父親的搪瓷缸和一雙黑皮鞋。

登機前她翻出手機裡存的一首老歌〈網絡情緣〉，唱的正是這樣兩個隔著屏幕、一點點靠近的人。她想，自己大概就是歌裡唱的那種傻人，她要去看看那個說「你的眼睛很溫柔」的人，是不是真長著一張被海風吹過的臉。

6 飄洋過海來看你

洛杉磯機場，笑寒沒認出老馬──照片裡的金髮男人變成了花白髮、駝背的老頭，手舉紙板寫著「歡迎笑寒」。但那雙灰藍色的眼睛是她認得的。她想起出發前聽的那首歌〈飄洋過海來看你〉──為了這一趟，她攢了半年積蓄、學了半年英語，此刻真的飄洋過海，站在了他面前。

老馬遞給她一束雛菊，用生硬中文說「你好」。笑寒愣了一下──在國內，白色、黃色的花總讓人多想一層，辦喪事時才常見。她心裡「咯登」了一下，隨即又想起老馬不是中國人，這份心思他未必懂。

她接過花，手心全是汗。英文單詞全堵在喉嚨裡，最後只是點了點頭、笑了笑。老馬像是看出她的猶豫，比劃著解釋，說雛菊在美國的花語是「忠貞的愛」，是歡迎遠道而來的人常送的花。笑寒把這句話記在心裡，往後每次看見雛菊，都會想起這是兩種文化第一次在她面前撞了一下。

老馬伸手想幫拿行李，笑寒擺擺手，「我自己來。」她想起兒子說過的話──「你英語那麼爛，去美國幹麼？」現在她站在這片土地上，發現兒子說得對，也說得不對。英語爛是真的，但她來了，這才是最重要的。（四）