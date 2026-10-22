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老地方（二八）

桑文鶴
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AI摘要

文章摘要整理：

付闖突然提出要賣掉家中房子，坦承自己因私下創業失利而欠下巨額債務，讓姚蔚藍在震驚與不安中難以接受。

等待她的還是付闖長久的沉默。床邊的檯燈很暗，付闖的半張臉都陷在了黑色的陰影裡。姚蔚藍倔強地站在那裡，固執地等著付闖開口。

媽，咱家的這套房子，房本還在吧？

怎麼突然問這個？姚蔚藍說。付闖還是不看她，猶豫了半天，又不說話了。

老胡出事後的第四年，廠裡出了房改政策，允許本廠職工和家屬優惠購買所住房屋。她把手裡的錢都搭了出去，才換得這麼一套擋風遮雨的舊房子。

你是不是出什麼事了？姚蔚藍在付闖的床邊坐下。

我想，有沒有可能，我是說可能，咱們把這房子賣了？

賣房子？為什麼要賣房子？姚蔚藍口氣有點著急了，你說話呀。

我，我需要錢。付闖說，還是不敢看她。

你生病了？姚蔚藍擔心地問。

沒有，我，生意上遇到了一點麻煩。

什麼生意？不是說只是去上班，不當合夥人嗎？還會有什麼麻煩？

那個工作，我已經辭了。我一直在做別的事。

為什麼要辭？這麼大的事，你怎麼也不跟我說一聲？姚蔚藍覺得全身的血都在往腦門上沖。你在做什麼事？

我不想給別人當打工仔，我想自己掙錢、自己當老闆。

那你要錢，是想自己再去創業？

不是。

那是什麼？

付闖沉默了幾秒鐘，還是說了：我欠了點錢，現在他們在找我。我就想著，如果能把這房子賣了，先還上一點……

欠錢、有人找他、賣掉房子還上一點，這幾個信息點反覆在姚蔚藍的腦子裡來回相撞。然後她明白了，頓覺五雷轟頂。

你欠了多少？

付闖說出了一個讓姚蔚藍覺得難以置信的數字。

她目瞪口呆，不敢相信看見的，也不敢相信聽到的。（二八）

精華 FAQ

  • 因為他在外面做生意出了麻煩，已經欠下債務，還有人在找他追討。他希望先把房子賣掉，拿錢償還一部分，暫時緩解眼前的壓力。

  • 她先懷疑付闖是不是生病，接著發現真正原因是債務問題，於是立刻意識到事情嚴重。當她聽到欠款數字後，整個人震驚到難以相信。

  • 付闖不但偷偷辭去原本的工作，還自作主張去做別的生意，最後因資金周轉出問題而欠債。他既不敢面對家人，也把房子當成唯一的解決辦法。

上一則

舊金山就是那個地方

延伸閱讀

老地方（二）

老地方（二）
老地方（一）

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老地方（三）

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老地方（六）

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