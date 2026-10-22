圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 女孩在暴風雨前的教室裡，被爺爺告知哥哥回來後她不能回家，家中變故與校園孤立感交織，令她陷入惶惑與無助。

那是周五下午最後一堂數學課，板凳在屁股底下發出呻吟聲，手中半塊橡皮擦都快被我掰碎了。我百無聊賴地看著黑板上的圓柱體，它們似在旋轉，呼呼生風。忽然，玻璃窗發出嘩啦響，越來越響，好像有人在搖晃它。起風了，窗外瞬間暗下來。我坐立不安，時不時瞥向外面。我感到一陣無理由的緊張，手腕上的串珠瞬間繃斷，珠子跳離桌面，在水泥地上咕嚕嚕動著，滾到海莉腳下、滾到牆角邊。

這一刻，我很想學小貓，手腳並用爬到桌底下，一把抓住它們。但我沒敢動，黑板擦隨時可能飛來，在我身上砸出大坑。即便坐在安靜的教室裡，我的內心也常常被一種無法言說的恐懼包圍。這時，一個熟悉的聲音響起。是爺爺！爺爺怎麼會在這裡？我一陣心悸。自從被新年的鞭炮聲震聾後，爺爺便成了人人討厭的擴音器，而他本人渾然不覺。

鄭老師停下板書，回頭跟我使了個眼色；幾個調皮的男生衝我吐舌頭、扮鬼臉。我挪開椅凳，衝出教室，衝到爺爺面前。爺爺佝著腰，像拄拐杖似地拄著那把破傘。看到我時，他呵呵笑著，白鬍子在唇下一顫一顫的。

我氣呼呼地瞪著他，恨不得將他與那把破傘一起推倒在地。

這個學校可真大，比我們村子都大……妳不要回家了，奶奶讓妳去外婆家……該死的下雨天，我的雨傘又破了……他嘰哩咕嚕地說著什麼。我氣得直跺腳，那些討厭鬼都張著耳朵呢，等會下課後，還不知會如何饒舌。

我知道爺爺不是來送傘的。我有傘。早上出門時，奶奶塞了一把給我。那時候，天空還沒下雨，雲彩悠悠，恍如思緒飄飛。可奶奶說，怕是有雨。奶奶的手有特異功能，那源於我的一次誤操作。有一次劈南瓜，我把奶奶的手傷到了，敷了罌粟殼。傷癒的同時，也留下後遺症──常常是老天還未變臉，疼痛便趕來通風報信。

除了手，奶奶的鼻子也能未卜先知。她總說，只要聞一聞，便知道好人還是壞人。我問：爺爺是好人還是壞人？她想了想，他是個好壞人。我不知道「好壞人」什麼意思，大概是，有時候是好人、有時候是壞人。此刻的爺爺無疑是「壞人」，誰叫他讓我在同學面前出醜呢。

忽然，爺爺從上衣口袋裡掏出紙幣，迅速揉成一團，往我衣兜裡塞。

我顫抖著後退幾步，忍不住環顧四周。拿著吧，有好多呢。我感到衣兜裡鼓鼓囊囊被塞進很多東西，除了紙幣，還有大小不等的硬幣。

今天中午，妳哥回來了。這次，那個洪亮的聲音陡然低了幾度，帶著一絲顫音。我心中一凜，抬頭望著這位顫巍巍的老人。爺爺正用渾濁而茫然的眼神看著我，好像在乞求我的理解和寬恕。

我忽然明白過來，我不能回家了！我不知道那個人做了什麼，以至於他一回來，我就不能回去。從前不是這樣的。自父母外出打工後，一切都失控了。

爺爺走後，瓢潑大雨應聲而至。誰也不知道，一場有史以來最猛烈的熱帶風暴即將登臨這個濱海小鎮。教室裡，鄭老師不得不提高音量與暴雨較勁，唾沫星子像纏繞的雨絲，在前排同學頭頂上形成一層尷尬的雨霧。

爺爺讓我去外婆家，這顯然是奶奶的主意──難道這回又是鼻子嗅出了危險來臨的信號？可我該怎麼向外婆解釋這一切？我不想看見她癟著嘴哭，把所有責任都往自己身上攬。即使看到素不相識的瘋婆子、殘疾人、乞丐，外婆也會手摸胸口，不斷地說；喔，可憐來、可憐來，一邊翻箱倒櫃地找東西，一邊淌眼淚，將藍布對襟衣服弄得稀濕，好像這些人的遭遇全是她一手促成的。

我沒有聽見下課鈴聲，只看見數學老師闔上書本、收起教案，將半截粉筆頭落在粉筆盒外，沒顧得上歸位，便疾步走了出去。耳邊傳來桌椅板凳的碰撞聲、雜亂的腳步聲，他們從我身邊走過，走進雨水裡，在雨聲中消失。

我想在教室裡過夜，桌子當床鋪、書包充枕頭，口袋裡還有零食。傍晚時分，門衛老頭或許會來巡視教學樓，我只須蹲在靠窗戶的桌底下，就能蒙混過去。當黑夜來臨，書包裡的火柴頭就能派上用場。除了課本和文具，我的書包裡總塞滿各種稀奇古怪的東西，好像時刻準備著去荒野逃生。

我的腦子裡盡是如何捱過這一晚。這時，海莉過來了，她打開的手掌上躺著彩色玻璃珠子，那是我的幸運珠，共二十一顆。可我發現少了一顆藍色的，那顆上面畫著一朵四葉草，我是不會忘記的。海莉說，可能被人撿走了。我知道她喜歡這些珠子，尤其是畫著四葉草的那種。當然，我不相信她會偷藏起來，她不是這樣的人。可那顆到底被誰撿去了？我將散落的珠子胡亂扔進鉛筆盒裡，心裡的失落感越發強烈了。

海莉沒有走開，她看著我，妳怎麼還不回家，發生什麼事了？

我關上鉛筆盒，氣呼呼地說：什麼事也沒發生。說完便後悔了。

在這個學校，海莉是唯一能與我說上話的人。我們喜歡將那些話寫在紙條上，摺成紙船或紙飛機，塞進對方的鉛筆盒裡。做為插班生，我的桌椅板凳都是別人淘汰下來的。書桌更是搖搖欲墜，根本找不到放書包的地方，我不得不把它背在身上。（一）