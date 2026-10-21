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NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

花路（九）

郁嘉茵
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AI摘要

文章摘要整理：

她曾鼓起勇氣向陸同學告白卻遭拒絕，之後多年仍無法放下，直到得知對方已婚後被迫嫁人，還把這段遺憾當作童話講給孩子聽。

陸同學帶她去了附近的一家咖啡館。

那是她這輩子最勇敢的時刻，她告訴了他關於自己的一切，她的身世、她的痛苦、她的渴望。她說自己愛他，想要和他永遠在一起。

可等待她的只是沉默，然後是道歉。陸同學說，他已經有喜歡的人了。而且，他從來對她都只有同窗之情，僅此而已。

她哭了，又覺得丟臉，不停用手去擦眼淚，越擦越多，到後面竟然抽泣起來了。

就是這樣，她熱情地奔向一個地方，卻被人推開。

陸同學沒有逃，但也沒有再說什麼，更沒有回心轉意地握住她的手再抱住她。他只是難堪地坐在那裡，等著她自己哭完，自己平靜。

後來她又寫過一封信跟陸同學道歉，可陸同學再也沒有回過信。

師專畢業後，她去做了一名幼兒園老師。工作幾年後，家裡開始給她安排相親。她不同意，一開始是說自己年紀小，還不想嫁人。可二十五歲生日一過，父親的口氣裡已經沒有商量的餘地了。她又坐車去麒城，想要找到陸同學。可四處打聽了一圈，才從以前的高中同學那裡聽說，他已經結婚了。

回家後，她只是哭。但哭無法改變任何事，她還是哭著嫁去了羅家。羅玖靖很小的時候，經常纏著她講故事，她就把自己和陸同學的事當做童話，講給了孩子聽。

孩子問她：「既然公主還愛著王子，為什麼不去找他呢？」

她說：「因為公主被困在城堡裡，城堡裡有惡龍。」

孩子說：「公主應該勇敢一點，像武打片裡的女俠客一樣，拿劍砍死惡龍，然後去找王子。」

於是她就帶著孩子去了麒城。她知道陸同學研究生畢業後，一直留校任教。（九）

精華 FAQ

  • 她在咖啡館裡說出自己的身世、痛苦與渴望，也坦白愛他想永遠在一起；陸同學只沉默、道歉，表示自己已有喜歡的人，對她僅是同窗之情。

  • 她寫信道歉卻再無回音，師專畢業後成了幼兒園老師。多年後家裡安排相親，她抗拒未果，二十五歲後仍去麒城找他，卻得知他已結婚，只能含淚嫁入羅家。

  • 她把那段無法實現的愛情包裝成童話，讓兒子理解她的遺憾與不甘。孩子鼓勵她像女俠客一樣去找王子，於是她最後真的帶著孩子前往麒城。

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