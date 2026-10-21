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NBA／尼克遭76人砸場 詹皇自認可以打更好

沒領袖卻似有指揮 法國街頭暴動的「衝組」是何來歷？

人間最重是晚晴（全文完）

高雷娜
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AI摘要

文章摘要整理：

周遠與林婉兒在暮年勇敢相守，辦理結婚公證後面對子女反彈，仍以婚前協議化解疑慮，最後帶著平靜與希望展開新生活。

那雙手，曾幫他壓平宣紙，曾遞給他溫熱的茶水。掌心相貼，溫暖便一點點傳遞過來。

他看著她淚光迷離的眼睛，一字一句，說得緩慢而清晰：

「婉兒，我們結婚吧！」

林婉兒在他眼中看到了同樣的決心，還有一種豁出去的、屬於他們這個年紀的平靜勇氣。她深深體悟出李商隱所謂的「天意憐幽草，人間重晚晴」，她反手握緊他，用力點了點頭。

沒有鮮花、沒有婚紗、沒有宴席，他們去法院公證結婚後，分別告知了子女。預料中的風暴來臨，電話裡的聲音激動、不解，甚至還帶著憤怒。周遠對著話筒，平靜地說：「倩倩，我們已經簽過婚前協議，將來她的房子和儲蓄歸她的孩子，我的給妳，我們誰也不圖誰的東西。」

林婉兒也對兒子說：「俊源，你爸爸脾氣不好，媽任勞任怨維持一家的和諧，算是對得起你們了。現在，我想對得起自己剩下最後的日子。如果你無法接受，就等想我的時候再見面吧！」

走出戶政事務所的大門，陽光燦爛得耀眼。周遠扶著林婉兒走下台階，手裡那張薄薄的戶口名簿似乎有了分量。這張紙上寫著兩個人的名字，也是他們餘生住在一起的合法保障。

「現在去哪？」周遠問。林婉兒想了想，臉上露出這些日子以來，第一個輕鬆的笑容，「去內湖花市吧！我們的新家也該添些花花草草，這樣才有生機蓬勃的新意。不過，從今天開始，你可得教我如何種花、剪草，綠手指也要算我一份。」

周遠笑了，眼角深深的魚尾紋也漾開了，「好，我們要多買一些，讓院子裡充滿花香鳥語，再挑兩株桂花樹，好不好？香氣遠、花期長。」

他們身影依偎，融入街道上熙攘的人流。身後，戶政大樓的玻璃幕牆，反射著這座城市高遠的天空。（全文完）

精華 FAQ

  • 兩人在相伴中感受到真誠依靠與情感溫暖，認為人生所剩時光更應忠於自己，因此在不求財產、也不追求形式的前提下，決定以婚姻名義共度餘生。

  • 周遠向女兒說明婚前已約定財產各歸子女，林婉兒則告訴兒子自己想對得起最後的日子，若無法接受就暫時不見面，態度堅定但平和。

  • 兩人走出戶政事務所後，計畫先去內湖花市為新家添購花草，並一起學習種植與整理庭院，象徵他們將以充滿生機的方式迎接晚年生活。

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