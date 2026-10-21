AI摘要 文章摘要整理： 付闖突然冒雨回家且沉默不語，胡清寧則傳來面試通過的好消息；夜深後姚蔚藍察覺異狀，決定追問付闖的真正心事。

付闖的樣子嚇了姚蔚藍一大跳。他的精神特別不好，問起來，說是自己沒帶傘，從車站一路淋雨回來。現在覺得有點冷，怕是感冒了。姚蔚藍又問他，又不是周末，怎麼突然回來了？回來怎麼也不提前說一聲。

付闖不說話，用毛巾擦著自己濕透了的頭髮。

不一會，胡清寧也回來了。她看起來倒是心情不錯，眉宇間有壓不住的飛揚神采。

姚蔚藍跑到廚房裡，給付闖去熬驅寒的薑湯。胡清寧跟付闖有一搭沒一搭地聊了幾句，也跟著進了廚房，趁姚蔚藍手腳閒下來的空檔說：媽，我剛接到通知，我面試過了。接下來就是體檢和政審，體檢通過，政審也合格後，應該就可以等通知去單位報到了。

姚蔚藍笑了一下，說：好，祝賀你。可她的笑容淡淡的，語氣也不夠熱烈。

你不高興？胡清寧歪著頭問。

我當然高興。只是……只是我剛從三樓回來。她想了一個藉口。

胡清寧信了，她「哦」了一聲，沒再說什麼，哼著歌出了廚房。

吃過晚飯，付闖早早就進了裡屋躺下。胡清寧幫著姚蔚藍收拾碗筷，冷不丁地說：我得回一趟舢城。

為什麼？

我想給奶奶掃個墓，挺久的了。就去掃墓，別的地方我不會去。又說，開始上班以後，怕是很久都沒機會出遠門了。

姚蔚藍點點頭表示贊同，沒再說話。

過了午夜，睡在沙發裡的姚蔚藍，聽見了付闖摸索著起來，去廚房找水喝的聲音。她耐心地等著他又回到裡屋，然後起身，走過去，輕輕地敲了敲門。

付闖看起來比剛回家時好了一點，但表情還是不對。姚蔚藍走到床邊，問他到底是怎麼了，到底為什麼突然會回家，回了家又一言不發。（二七）