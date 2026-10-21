圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 朱強忙於事業與家中漸行漸遠，笑寒在失去雙親後提出離婚並帶走兒子；之後她透過網路結識美國退役軍官老馬，獲得走向新生活的機會。

朱強現在是華南區總經理，手下管著兩百多人，名片上的頭銜有七、八行。但他回家的次數越來越少，即便回來，也是吃飯時一直看手機，拇指在屏幕上飛快地滑動，像在彈著無聲的鋼琴。

兩人早分了房睡，理由是朱強打呼嚕。其實是笑寒主動搬去了兒子的空床──朱子軒住校後那張床就空了。她把自己的枕頭和被子抱上去，朱強看了一眼，什麼也沒說。

真正讓她下決心的，是從哈爾濱奔喪回來的那晚。父母半年內相繼去世，她回去料理後事，把老房子賣了，父親那滿牆的書一本都沒帶走，只帶回一只搪瓷缸，杯底磕掉了一塊瓷，露出黑色的鐵。

回深圳那晚，朱強破天荒在家，茶几上擺著兒子學校國際班的申請表，一年學費二十萬。「子軒成績夠得上，我想送他出去，將來去美國讀本科。」

「他願意嗎？」

「我跟他談過了，他聽我的。」

笑寒把搪瓷缸放在桌上，給朱強倒了杯水，注意到他的手──以前磨破袖口自己縫，現在指甲修剪得整整齊齊，無名指上戴著一只鉑金戒指。她自己的結婚戒指早摘了，放在抽屜最深處。

「朱強，我們離婚吧。」她說的像「明天吃米飯吧」一樣平靜。「房子存款都歸你，我什麼都不要。」

「那你圖什麼？」

「我圖子軒。」

朱強臉上那種掌控一切的表情消失了。

「條件你出，人歸我，」笑寒說，「你忙得連他班主任姓什麼都不知道，我不能讓他長成一個只有錢沒有媽的孩子。」

朱強張了張嘴，沒說出話──他確實不知道。轉著戒指轉了幾圈，點頭，「行。」

離婚那天在民政局排了兩小時隊。「孩子歸誰？」

「歸我，他爸隨時可以探視。」蓋章聲「啪」的一聲，像拍死一隻蚊子。

朱強接過離婚證手抖了一下，很快恢復如常，「我送你們回去？」

「不用，我們坐地鐵。」

出來時，街邊小店的音響正放著一首老歌〈分手亦是朋友〉。笑寒想，這倒也不是壞事──她和朱強大概做不成夫妻了，但看在子軒的分上，還能好好說話，就算朋友吧。她牽起朱子軒的手，少年沒甩開，這是他進入青春期後第一次讓母親牽。走出十幾步回頭，朱強還站在原地，手裡夾著一支沒點燃的菸。

那晚她給兒子鋪床，少年問：「媽，你後悔嗎？把房子、存款都給我爸。」

「誰說我沒東西，」她拍拍床墊，「我不是有你嗎？」朱子軒的嘴唇動了動，很快別過頭去，假裝看窗外的夜景。

那幾年笑寒一個人拉扯兒子，白天在酒店上班，晚上接家教，報了成人高考。日子過得像擰緊的發條，直到有天她在英語學習群裡，認識了一個中文名叫馬志遠的人。

5 網絡情緣

老馬網名馬志遠，六十多歲，美國海軍退役軍官，頭像是一艘航母，個人說明寫著「退役了，但沒閒著」。前妻幾年前病逝，兒子邁克爾在舊金山工作。

他在英語學習群裡教人練口語。笑寒每天發一段語音讓大家糾正，大部分人聽了就過了，只有老馬每次都認真回覆，指出哪個音發錯了，還發自己的示範。

有次笑寒讀了篇關於春節的文章，老馬回覆：「你為什麼讀的時候聲音在發抖？」笑寒說因為緊張，老馬回：「不用緊張，你的聲音很好聽。」

她從沒聽人說過她聲音好聽，有點啞，像砂紙磨過木頭。朱強追她那會兒只說過「你這人還行」、「挺能吃苦的」。

他們開始私聊、互發照片。老馬站在航母甲板上，海風把金髮吹得亂七八糟，身後是落日。笑寒是在出租屋窗前隨手拍的，臉都沒洗，頭髮隨便紮著。她後悔發出去，覺得自己像個傻瓜。

但老馬回覆：「你的眼睛很溫柔。」

老馬開始教她很多事，教她用英文寫日記，每天寫三句話就行；教她看美國新聞網站，看不懂就用翻譯軟件；教她做美式煎餅，告訴她糖漿要買楓糖漿，不要買玉米糖漿。

笑寒偶爾會想，要是父母還在，聽說她要跟一個六十多歲的美國老頭處對象，不知道會怎樣的天旋地轉──老馬這個年紀，都快趕上她父親了，兩人只差三歲。可父母已經不在了，沒人能再替她操這份心。

有天老馬忽然說：「你想來美國看看嗎？」

笑寒正吃著泡麵，差點被湯嗆到，打字回：「我連飛機都沒坐過。」老馬說會幫她把每一步都辦好，寫得像一份作戰計畫。

她關了電腦，站在陽台上，忽然想起十七歲那年高考失利的夏天，想起父親書房裡徹夜不熄的檯燈。這些年她一直覺得欠父親，也欠自己一個交代──當年沒考上的大學，像一直堵在心口。也許這是遲到多年的機會。她回屋打字：「我願意。」

朱子軒知道後，反應很大：「你要跟一個網上認識的老頭子走？萬一是騙子呢？」

笑寒把護照簽證材料給他看，「正規流程，騙子不會讓你去領事館。將來你也要出去讀書，我先探探路。」（三）