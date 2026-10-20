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花路（八）

郁嘉茵
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AI摘要

文章摘要整理：

她因陸同學一句讚美而投入園藝，卻在他到訪家中時感受到家庭壓力，之後兩人漸行漸遠；多年後，她不再等待，親赴麒城尋他並準備說出心意。

白塔街的一切都讓他們驚嘆和羨慕。那個時候，鄰居林太太家養了很多花，陸同學看到了，忍不住說，這花園裡的花可真美。

她聽到了，也記住了。她是個聰明的人，她從圖書館借了些園藝方面的書，還經常去林太太家裡請教。很快，她自己也能種出漂亮的玫瑰了。

花開的時候，她又請陸同學來了家裡一次。當時她提起來自己也養花的事，隨口說什麼時候去我家看一看，沒想到陸同學當時就說好，那今天放學我跟你一起去吧。她沒有時間通知家裡，又實在不想拒絕陸同學。

果然，家裡的氛圍很怪。廖太太帶著審視的目光，上下打量著陸同學。哥哥和弟弟的臉上都帶著笑，可笑裡卻沒有多少友善，只有意味深長和不懷好意。姊姊已經去了英國念書，家裡能夠活躍氣氛的人已經沒有了。

陸同學如坐針氈，說自己要回家趕功課，她沒留他。也沒吃晚飯，逕直回了自己的房間去溫書。高中時代快要結束了，她想最好自己能跟陸同學考入同樣的大學。

可這次之後，不知為何，陸同學漸漸疏遠了她。高考後，他們去了不同的大學。她考上了附近的師專，陸同學去了麒城科技大學。她寄過好幾封信給他，出於禮貌，他也回了一封。在信裡簡單描述了自己的大學生活，還說，他周末有空的時候，經常去爬附近一座很美的山。山的名字也很好聽，叫暮雲山。

一直這麼不鹹不淡地聯繫著，大三開學的時候，她決定不再等。她買了火車票，去了麒城，又按照信封上的地址，輾轉找到了他的學校。

她風塵僕僕出現在陸同學的面前，鼓足勇氣說自己有話想說。（八）

精華 FAQ

  • 因為陸同學曾稱讚林太太家的花園很美，她把這句話記在心裡，便去圖書館借書，也常向林太太請教，最後成功種出漂亮的玫瑰。

  • 家裡氣氛十分怪異，廖太太用審視的眼光打量他，哥哥和弟弟雖然在笑，卻帶著不友善與不懷好意，讓他坐立難安，很快就離開了。

  • 高考後兩人進入不同大學，聯繫也不冷不熱。到了大三開學，她終於買票前往麒城，照著信封地址找到他的學校，準備親口向他表明心意。

高考 園藝

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