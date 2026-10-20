AI摘要 文章摘要整理： 她因陸同學一句讚美而投入園藝，卻在他到訪家中時感受到家庭壓力，之後兩人漸行漸遠；多年後，她不再等待，親赴麒城尋他並準備說出心意。

白塔街的一切都讓他們驚嘆和羨慕。那個時候，鄰居林太太家養了很多花，陸同學看到了，忍不住說，這花園裡的花可真美。

她聽到了，也記住了。她是個聰明的人，她從圖書館借了些園藝 方面的書，還經常去林太太家裡請教。很快，她自己也能種出漂亮的玫瑰了。

花開的時候，她又請陸同學來了家裡一次。當時她提起來自己也養花的事，隨口說什麼時候去我家看一看，沒想到陸同學當時就說好，那今天放學我跟你一起去吧。她沒有時間通知家裡，又實在不想拒絕陸同學。

果然，家裡的氛圍很怪。廖太太帶著審視的目光，上下打量著陸同學。哥哥和弟弟的臉上都帶著笑，可笑裡卻沒有多少友善，只有意味深長和不懷好意。姊姊已經去了英國念書，家裡能夠活躍氣氛的人已經沒有了。

陸同學如坐針氈，說自己要回家趕功課，她沒留他。也沒吃晚飯，逕直回了自己的房間去溫書。高中時代快要結束了，她想最好自己能跟陸同學考入同樣的大學。

可這次之後，不知為何，陸同學漸漸疏遠了她。高考 後，他們去了不同的大學。她考上了附近的師專，陸同學去了麒城科技大學。她寄過好幾封信給他，出於禮貌，他也回了一封。在信裡簡單描述了自己的大學生活，還說，他周末有空的時候，經常去爬附近一座很美的山。山的名字也很好聽，叫暮雲山。

一直這麼不鹹不淡地聯繫著，大三開學的時候，她決定不再等。她買了火車票，去了麒城，又按照信封上的地址，輾轉找到了他的學校。

她風塵僕僕出現在陸同學的面前，鼓足勇氣說自己有話想說。（八）