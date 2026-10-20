人間最重是晚晴（五）

AI摘要 文章摘要整理： 在工人整理陽台時，周遠主動現身幫忙，兩人於靜默中坦白彼此都曾努力克制卻無法不相見，最終在夕陽下牽起了手。

工人們到場後，要她清空擺放雜物的角落。她搬了一些長水管、水桶等物品進屋後，面對幾個稍有重量的花盆，正愁著不知如何開口請求幫助，一個熟悉的身影出現在門口。周遠穿著風衣，手裡還提著一袋植物，朝她走了過來。

兩人在嘈雜的機械作業聲裡對視，都看到了對方眼裡的歡欣，以及喜悅之下又強壓下去的光亮。

「我路過，看到妳陽台上有工人，有沒有要我幫忙的？」周遠先開口，聲音有些喑啞。

林婉兒垂下眼簾，指了指那幾個花盆：「那就麻煩你了。」

看他脫下外套，林婉兒默默上前接過來。他迅即挽起袖子，動作穩健地將花盆移到屋內的安全角落。林婉兒給他倒了杯茶，這次是茉莉香片。他接過，喝了一大口，握著溫熱的杯子，心頭洋溢著暖暖的幸福感。

傍晚，工人先後離開了，屋子重新安靜下來。夕陽再次照進陽台，光柱裡浮塵依舊。兩人坐進屋裡，卻是相對無言。靜坐許久，周遠望著窗外漸次亮起的萬家燈火，低聲說：

「這段日子我已試過不來看妳，但真的是不行。」

知道他的心意，林婉兒的眼淚立刻滾落下來。她沒有擦，任由淚水滑過腮邊，滴落在衣襟上。

「我也是努力過的。」她不諱言地告白。

所有的顧慮、子女的反對、世俗的眼光，在那洶湧而至的、失而復得的悲喜面前，忽然變得輕飄而不值一提。他們這個年紀，所剩的時光還有多少？難道就要為了子女的「放心」和「體面」，在荒漠中放棄甘泉，獨自枯竭？

周遠轉過身，伸出手，不是年輕人的那種急切，而是帶著遲疑的微顫，輕輕握住了林婉兒冰涼的手。（五）