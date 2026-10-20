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老地方（二六）

桑文鶴
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AI摘要

文章摘要整理：

方紅向姚蔚藍訴說喪女與坐牢的悔恨，感嘆若當年沒有錯誤決定，母女不會分離；雨夜中聽見樓道腳步聲，她疑似發現付闖回家。

胡清寧看見了她布袋裡的紙錢，也猜到了這紙錢與自己的父親無關。從那之後，她也許就開始留心了。

有的時候，我真的覺得，害死我女兒的人其實就是我。如果當時沒有那一念之差，我也不會坐牢。我們母女倆的日子窮點、苦點，但至少也不用分開，棉棉也不會去舞廳那種地方上班。棉棉這孩子又聰明、又漂亮，從小就能言善道，寫的作文回回都是範文。她爸沒了以後，我就想著，我要多弄點錢，我要送我閨女去上最好的大學，去學中國文學，還要出國，去學世界文學。

她自嘲地搖著頭，像是在嘲諷自己當年的荒謬。

姚蔚藍看著她，心裡都是難過。她想說點什麼來安慰方紅，可嗓子發乾，什麼也說不出來。

我佩服你，大姐。方紅說，你看你也是孤兒寡母，還帶著兩個孩子。可你也把孩子拉扯大了，兩個孩子還都這麼好。都說曙光在前方，你已經見到曙光了。方紅的口氣裡都是羨慕，寧寧考上公務員了吧？

面試成績還沒出來，誰知道呢？姚蔚藍說。

那寧寧的哥哥呢？好久都沒見他了，一切都好？

應該還成吧。孩子大了，有些事也不願意給家裡人說了。

方紅點點頭，沒再說話。

外面的雨嘩啦啦地下著，房間愈發的暗。她們倆沉默地面對面坐著。原本安靜的樓道裡突然響起了腳步聲。這聲音走過了三樓方紅家的門口，一直往樓上走，然後停了下來，有防盜門被打開的聲音。

姚蔚藍一下子反應了過來，四樓、五樓這四戶人家裡，只有自己家裝了防盜門。那人沒敲門而是用鑰匙開的，可腳步聲也不像是胡清寧，那就只能是付闖。她連忙告辭回家。（二六）

精華 FAQ

  • 因為她回想當年為了多弄點錢而做了錯誤決定，結果不但自己坐牢，也讓女兒棉棉離開家庭、去舞廳上班，最後釀成悲劇。

  • 她希望棉棉能靠自己的聰明與才華，考上最好的大學，主修中國文學，之後再出國學習世界文學，過上更好的生活。

  • 她聽見樓道裡有人用鑰匙打開防盜門，推測那人不是胡清寧，而很可能是付闖回來了，所以趕緊向方紅告辭，準備回家查看。

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