AI摘要 文章摘要整理： 方紅向姚蔚藍訴說喪女與坐牢的悔恨，感嘆若當年沒有錯誤決定，母女不會分離；雨夜中聽見樓道腳步聲，她疑似發現付闖回家。

胡清寧看見了她布袋裡的紙錢，也猜到了這紙錢與自己的父親無關。從那之後，她也許就開始留心了。

有的時候，我真的覺得，害死我女兒的人其實就是我。如果當時沒有那一念之差，我也不會坐牢。我們母女倆的日子窮點、苦點，但至少也不用分開，棉棉也不會去舞廳那種地方上班。棉棉這孩子又聰明、又漂亮，從小就能言善道，寫的作文回回都是範文。她爸沒了以後，我就想著，我要多弄點錢，我要送我閨女去上最好的大學，去學中國文學，還要出國，去學世界文學。

她自嘲地搖著頭，像是在嘲諷自己當年的荒謬。

姚蔚藍看著她，心裡都是難過。她想說點什麼來安慰方紅，可嗓子發乾，什麼也說不出來。

我佩服你，大姐。方紅說，你看你也是孤兒寡母，還帶著兩個孩子。可你也把孩子拉扯大了，兩個孩子還都這麼好。都說曙光在前方，你已經見到曙光了。方紅的口氣裡都是羨慕，寧寧考上公務員了吧？

面試成績還沒出來，誰知道呢？姚蔚藍說。

那寧寧的哥哥呢？好久都沒見他了，一切都好？

應該還成吧。孩子大了，有些事也不願意給家裡人說了。

方紅點點頭，沒再說話。

外面的雨嘩啦啦地下著，房間愈發的暗。她們倆沉默地面對面坐著。原本安靜的樓道裡突然響起了腳步聲。這聲音走過了三樓方紅家的門口，一直往樓上走，然後停了下來，有防盜門被打開的聲音。

姚蔚藍一下子反應了過來，四樓、五樓這四戶人家裡，只有自己家裝了防盜門。那人沒敲門而是用鑰匙開的，可腳步聲也不像是胡清寧，那就只能是付闖。她連忙告辭回家。（二六）