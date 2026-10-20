圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 朱強與笑寒在深圳打拼，因工作、語言與應酬漸行漸遠，笑寒在學粵語與照顧家庭中看見婚姻的疏離，也逐漸明白人生只能靠自己撐住。

朱強越來越忙，回來時孩子已睡，走時孩子還沒醒。有一次他襯衫上有口紅印，說是女同事喝醉了靠了一下，笑寒沒再問。她開始覺得那間四十八平米的房子太大，大得她一個人待著會害怕。

有天朱強帶回一只白瓷茶壺，說是同事送的年終禮物，樣式普通，壺蓋邊有個小把手。笑寒把茶壺擺在窗台上，忽然想起父親的口頭禪──「八個茶壺六個蓋，哪裡需要哪裡蓋」，鼻子一酸，想起哈爾濱那個滿是書的家，想起父親書房的燈，想起自己已經大半年沒給家裡寫過信了。

朱強看她走神，問她想什麼。她說沒什麼，轉身去洗碗，水聲嘩嘩地響著，蓋住了孩子忽然的哭聲。

那陣子出租屋裡常放著一首歌，桃莉‧巴頓和肯尼‧羅傑斯的Islands in the Stream，兩個人一唱一和，甜得像蜜。笑寒也跟著哼，可哼著、哼著就笑不出來──她和朱強分明睡在同一張床上，卻像兩座隔著水的島，誰也夠不著誰。

深圳到處是腳手架和挖掘機，城市在瘋長，高樓的影子一天比一天長。笑寒覺得自己像一棵被移植到南方的樹，根還沒扎穩，葉子就開始掉。

有天夜裡朱強喝醉了回來，倒在床上就睡著了。笑寒幫他脫鞋，發現他腳底板長了好幾個水泡，大概是跑業務跑出來的。她打了盆熱水給他泡腳，看著這個男人的睡臉，還是瘦，但不再是當年那個畫飛機的年輕人了──這座城市把他磨得又快又硬，也把她磨得越來越沉默。

3 紅日

朱強的公司裡，開會一半時間講粵語。總經理是香港人，說著塑料普通話，說到關鍵處總會不自覺地切回粵語。底下幾個本地同事跟著應和，笑得前仰後合，朱強只能陪著乾笑。散會後一個人在茶水間站了很久，手裡的茶杯涼透了也沒喝一口。

笑寒在酒店也不輕鬆──前檯經理是廣州人，同事私下聊天全是粵語，操著粵語的港澳客人也多。有次一位香港客人投訴，她聽不懂「加床」是什麼意思，急得比劃半天。最後經理過來道歉，回頭把她數落了一頓：「在這兒做事，不會說兩句廣東話，寸步難行。」

那晚朱強破天荒沒加班，兩人抱著剛滿周歲的兒子坐在出租屋的小床上，商量著要不要學粵語。

「公司裡升得快的，多少都會兩句廣東話。」朱強說，「總經理見了會說的員工，臉都不一樣。」

笑寒點點頭，第二天下班，繞路去街邊書攤買了本《實用廣州話九百句》，還配了盒磁帶。

他們開始每晚睡前學幾句，先是「你好」、「多謝」、「唔該」、「幾錢」，再學數字、問路。朱強腦子活，跟著磁帶念幾遍就能記住，沒多久就能跟同事插科打諢，混得越來越熟絡。笑寒學得慢，舌頭繞不過彎來，「六」和「八」總念混，常被兒子學著她的怪腔調咿咿呀呀，逗得兩口子一起笑。

電視裡天天放粵語台的節目，有首歌反覆出現──李克勤的〈紅日〉：「命運是這樣，際遇是那樣……」旋律鏗鏘，笑寒跟著哼，發音走調，朱強笑她「跑調跑到廣州去了」。她想，這詞寫得倒像是說給她聽的──命運給了她這個四十八平米的家，剩下的日子，得靠自己一句、一句啃下來。

那段日子是他們婚姻裡少有的並肩時光，兩人擠在小桌前對著磁帶糾音，孩子在旁邊爬來爬去。

可大半年後，風向變了。朱強的粵語已經能跟客戶談生意，酒桌上稱兄道弟，游刃有餘。笑寒卻還停在「你好」、「多謝」的水平──她要帶孩子、要上班，晚上剛翻開磁帶，就睏得睜不開眼，常常聽著、聽著，就趴在桌上睡著了。

朱強漸漸不再等她一起學了，應酬越來越多、回家越來越晚。有天笑寒起夜，聽見他在陽台上打電話，一口流利的廣東話，語氣輕鬆得像換了個人，笑聲也比在家裡高。

她站在門後，聽不太懂具體在說什麼，卻懂得那種被隔在語言之外的感覺──像隔著一層看不見的玻璃，人就在眼前，聲音卻傳不過來。

後來她把那盤磁帶收進抽屜最底層，跟一本翻爛的《新概念英語》放在一起。她沒有放棄學，只是不再指望和朱強一起學了。她心裡明白，這不是一句「我太累了」，能解釋清楚的事──是她開始懷疑，自己拚命想跟上的，到底是這門語言，還是這個人。

多年以後她才想明白，那盤磁帶教會她的，不只是幾句廣東話，還有一個道理──想在一個地方真正站穩腳跟，終究得靠自己，一句一句、一個人地啃下去。

這樣的日子一過就是十幾年，兒子漸漸長大。朱強的應酬也漸漸從粵語飯局，變成她越來越摸不透的另一種生活。

4 分手亦是朋友

朱子軒十三歲那年，笑寒發現他長高了不少，個頭快追上她了。少年站在玄關換鞋，彎腰時後頸露出一截皮膚，上面有一顆小痣，跟朱強脖子後面的一模一樣。

那一刻笑寒忽然覺得，原來十幾年就這麼過去了。（二）