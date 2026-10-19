AI摘要 文章摘要整理： 她因陸同學的欣賞與肯定而心生信任，也在廖家長期被冷待、隱忍度日，最後在姊姊出面支持下，終於辦成唯一一次生日派對。

他也不是多麼奪目耀眼的男生，與那些能說會道的男孩比起來，他的寡言少語反而讓他顯得更加沉穩。所以一旦他開口說什麼，她就會信。

他說：你的球打得好。他還說：你這個人其實也挺有趣的。後來，她過生日的時候，請了羽毛球社的幾個朋友，一起去了她家慶祝。從她家出來，面對來送他們的她，陸同學又說：沒想到你這麼低調，現在像你這樣樸素不張揚的人，真的是太少了。

她記得他看著自己的眼神，那分明是欣賞的眼神。那是她來到廖家以後，唯一過的一個生日。她沒有去找父親，而是跪在母親面前，求她允許自己帶同學回家來，求她同意，給自己舉辦一次生日派對。

在這個家裡，她從未提過任何要求，一直都本分地待在屬於自己的地方。兄弟和姊姊應該是不知道她身世的祕密的。兩個兒子覺得，他們被優待是理所應當，可有的時候，她的隱忍沉默，會讓同為女兒的姊姊看不下去，還會為了她出頭，跟父母頂嘴。

母親為了隱瞞父親的艷遇醜聞，從不敢明目張膽地在吃穿上太虧待她。但就是不喜歡她。她在這棟房子裡吃喝拉撒、呼吸行走，就算什麼都不做，也還是一個活生生的證據，一個提醒。提醒母親，她的丈夫曾經在外面搞了別的女人。

生日那次，也是姊姊幫了她。見媽媽不鬆口，姊姊過來，把她從硬邦邦的地板上拽了起來，「怎麼？這是在拍電視劇嗎？只是要辦派對請同學而已，又不是要你給她買鑽石、買樓，為什麼不同意？」

就這樣，辦了生日會。父母兄弟都不在，只有姊姊留在家裡幫她接待朋友。

朋友們都沒有來過白塔街。（七）