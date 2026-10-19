我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

花路（七）

郁嘉茵
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

她因陸同學的欣賞與肯定而心生信任，也在廖家長期被冷待、隱忍度日，最後在姊姊出面支持下，終於辦成唯一一次生日派對。

他也不是多麼奪目耀眼的男生，與那些能說會道的男孩比起來，他的寡言少語反而讓他顯得更加沉穩。所以一旦他開口說什麼，她就會信。

他說：你的球打得好。他還說：你這個人其實也挺有趣的。後來，她過生日的時候，請了羽毛球社的幾個朋友，一起去了她家慶祝。從她家出來，面對來送他們的她，陸同學又說：沒想到你這麼低調，現在像你這樣樸素不張揚的人，真的是太少了。

她記得他看著自己的眼神，那分明是欣賞的眼神。那是她來到廖家以後，唯一過的一個生日。她沒有去找父親，而是跪在母親面前，求她允許自己帶同學回家來，求她同意，給自己舉辦一次生日派對。

在這個家裡，她從未提過任何要求，一直都本分地待在屬於自己的地方。兄弟和姊姊應該是不知道她身世的祕密的。兩個兒子覺得，他們被優待是理所應當，可有的時候，她的隱忍沉默，會讓同為女兒的姊姊看不下去，還會為了她出頭，跟父母頂嘴。

母親為了隱瞞父親的艷遇醜聞，從不敢明目張膽地在吃穿上太虧待她。但就是不喜歡她。她在這棟房子裡吃喝拉撒、呼吸行走，就算什麼都不做，也還是一個活生生的證據，一個提醒。提醒母親，她的丈夫曾經在外面搞了別的女人。

生日那次，也是姊姊幫了她。見媽媽不鬆口，姊姊過來，把她從硬邦邦的地板上拽了起來，「怎麼？這是在拍電視劇嗎？只是要辦派對請同學而已，又不是要你給她買鑽石、買樓，為什麼不同意？」

就這樣，辦了生日會。父母兄弟都不在，只有姊姊留在家裡幫她接待朋友。

朋友們都沒有來過白塔街。（七）

精華 FAQ

  • 因為他雖然不是最耀眼的人，卻寡言沉穩，說出口的話很有份量。當他稱讚她打球好、認為她有趣，還欣賞她的低調時，她便自然相信他。

  • 她在廖家一直很低調，從不主動提要求，也只能待在屬於自己的位置。母親因丈夫外遇的醜聞而討厭她，把她視為提醒與證據，卻又不敢在生活上明顯虧待她。

  • 她先跪著向母親請求，想邀同學回家過生日，但母親不肯答應。最後是姊姊看不下去，出面替她說話並把她拉起來，生日會才得以舉行，父母和兄弟也都沒有參與。

上一則

鹹麵團

延伸閱讀

老地方（三）

老地方（三）
寵物（二）

寵物（二）
老地方（七）

老地方（七）
寵物（三）

寵物（三）

熱門新聞

故宮設有文物科學研究分析實驗室。（圖／故宮提供）

大英博物館康熙瓷碗離奇摔碎 台北故宮「改箱為櫃」保衛文物

2026-10-12 19:57
圖／123RF

不能說的祕密

2026-10-12 02:00

我失去的幸福

2026-10-16 02:00
在法蘭克福書展上展示了一張祝賀加拿大作家安妮・卡森(Anne Carson)獲得2026年諾貝爾文學獎的海報。歐新社

旗下14位諾貝爾文學獎得主 獨立出版社怎麼辦到？

2026-10-14 11:44

改運

2026-10-13 02:00

勞碌人生

2026-10-14 02:00

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境