人間最重是晚晴（四）

AI摘要 文章摘要整理： 兒子一家常來探訪讓家中恢復熱鬧，但林婉兒與周遠都因曾有陪伴而更難忍受孤獨，最後她還因梅雨滲水決定整修陽台。

兒子一家來得更勤了，現在除了周末，所有國定假日、連續假期，俊源都會帶著妻子和孫子來玩，家裡恢復了昔日的熱鬧。孫子滿屋子跑來跑去，各種玩具散落一地。電視開著卻沒人在看，兒媳閒聊同事們的長短，俊源大聲暢談時事。林婉兒陪他們笑著、應著，心裡卻像隔了一層毛玻璃，總覺得幸福是他們的，那份寂寥比以前更深、更重地回來了。

白日她發現自己常常走神，買菜時，會下意識想「周遠說薺菜包餃子 好」；天氣好時，會想「該把被子曬曬太陽，周遠說老年人最怕潮」。甚至看到電視播放花卉展覽，也會跟著回想起他說過某種花的習性。

那盆被救活的「綠雲」，在周倩倩來訪之後，就被她悄悄送到了周遠住家門口。她不能再留著它了，每一次澆水，都是凌遲。

周遠的日子同樣難熬。花園裡的花草無心打理，周倩倩以為父親聽了勸，鬆了口氣，時常買些水果和營養品來，話裡話外反覆著那些老調。周遠聽著，不反駁也不接話，眼神常常飄向窗外。

家裡冷鍋冷灶，外食吃多了，泡麵或是三明治也可以對付一天。吃不出滋味的時候，總是念著林婉兒一屋子飄香的好廚藝。拿起毛筆，筆尖懸在紙上，卻遲遲落不下去。眼前晃動的，總是那個幫他壓平宣紙的溫柔側影。

周遠這才發現：原來，孤獨並不可怕，可怕的是曾經嘗過陪伴的滋味，再被拋回孤獨的原野。那孤獨便成了荒漠，每一粒沙都磨得人生疼。

梅雨季節來臨，連續下了幾場滂沱大雨，林婉兒家的陽台滲水，磁磚需要更新。加上護欄老舊已見鏽蝕，她便找來包工全面整修。（四）