老地方（二五）
方紅在異鄉病重卻仍執意返鄉，姚蔚藍幫忙照料並探望她，兩人談及過往與死亡，也牽出姚蔚藍替丘棉燒紙的秘密。
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方紅在異鄉病重卻仍執意返鄉，姚蔚藍幫忙照料並探望她，兩人談及過往與死亡，也牽出姚蔚藍替丘棉燒紙的秘密。
姚蔚藍問：那你回去，案子怎麼辦？
方紅不說話了，只是不停嘆氣。
廠區裡的不少人都挺同情她的遭遇，鄰里間組織了一次募捐，姚蔚藍也捐了點錢。方紅在故鄉也早就沒有房子、沒有住處了，但她還是執意要走，彷彿回去只是為了完成死亡這件事。
女兒死在異鄉了，這是沒法改變的事。她能做的，只是在能力範圍內，讓自己的死圓滿一點。
到了雨季，雨不停地下，積水沒過了腳踝。姚蔚藍沒辦法再出去賣滷菜，她想起身體不好的方紅，於是做了點吃的，到樓下去看她。
屋子裡有點亂，客廳的地板上有一只張開的黑色舊箱子。箱子的內襯是暗暗的紅。姚蔚藍一時間有點恍神，當年也在同樣的地方，有暗沉的黑色和紅色吞沒了她。
方紅虛弱地跟她道歉：屋裡太亂，別介意啊。又解釋說自己狀態不好，收拾東西只能慢慢來。她說自己的東西其實並不多，就一只舊箱子就可以裝走。其他零零散散帶不走的東西，像是舊紙箱、舊家具的，半賣半送，送不出去的就只能扔了。
我怕房東覺得晦氣。方紅笑著說，她一直捂著肚子，笑裡壓著疼。
你吃東西了嗎？姚蔚藍指了指自己帶來的食物，粥還沒涼，雞蛋羹也好消化。
方紅搖搖頭，我什麼也不想吃。大姐，你坐下，我想跟你好好說說話。
我聽小寧說，你每年都會給丘棉燒紙。方紅握住姚蔚藍的手，謝謝你。
姚蔚藍嚇了一跳，她沒想到胡清寧會告訴方紅這個。其實每次燒紙，她都是一個人去，從不帶胡清寧。只是有一次，胡清寧提早從學校回來，撞見了準備出門的她。（二五）
因為她已經沒有房子和住處，身體又很不好，只能選擇回去。她像是把返鄉當成完成死亡的最後一步，想讓自己的離世在能力範圍內更圓滿一些。 她看到方紅的屋子很亂，地板上放著一只打開的黑色舊箱子，內襯是暗紅色，讓她想起當年相似的黑與紅，也勾起她對舊事的恍神與傷感。 方紅握住姚蔚藍的手，向她道謝，因為她從胡清寧那裡知道姚蔚藍每年都會替丘棉燒紙。姚蔚藍驚訝於這件事被揭開，因為她一直是獨自前往，連胡清寧也很少知道。
精華 FAQ
因為她已經沒有房子和住處，身體又很不好，只能選擇回去。她像是把返鄉當成完成死亡的最後一步，想讓自己的離世在能力範圍內更圓滿一些。
她看到方紅的屋子很亂，地板上放著一只打開的黑色舊箱子，內襯是暗紅色，讓她想起當年相似的黑與紅，也勾起她對舊事的恍神與傷感。
方紅握住姚蔚藍的手，向她道謝，因為她從胡清寧那裡知道姚蔚藍每年都會替丘棉燒紙。姚蔚藍驚訝於這件事被揭開，因為她一直是獨自前往，連胡清寧也很少知道。
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