AI摘要 文章摘要整理： 方紅在異鄉病重卻仍執意返鄉，姚蔚藍幫忙照料並探望她，兩人談及過往與死亡，也牽出姚蔚藍替丘棉燒紙的秘密。

姚蔚藍問：那你回去，案子怎麼辦？

方紅不說話了，只是不停嘆氣。

廠區裡的不少人都挺同情她的遭遇，鄰里間組織了一次募捐，姚蔚藍也捐了點錢。方紅在故鄉也早就沒有房子、沒有住處了，但她還是執意要走，彷彿回去只是為了完成死亡這件事。

女兒死在異鄉了，這是沒法改變的事。她能做的，只是在能力範圍內，讓自己的死圓滿一點。

到了雨季，雨不停地下，積水沒過了腳踝。姚蔚藍沒辦法再出去賣滷菜，她想起身體不好的方紅，於是做了點吃的，到樓下去看她。

屋子裡有點亂，客廳的地板上有一只張開的黑色舊箱子。箱子的內襯是暗暗的紅。姚蔚藍一時間有點恍神，當年也在同樣的地方，有暗沉的黑色和紅色吞沒了她。

方紅虛弱地跟她道歉：屋裡太亂，別介意啊。又解釋說自己狀態不好，收拾東西只能慢慢來。她說自己的東西其實並不多，就一只舊箱子就可以裝走。其他零零散散帶不走的東西，像是舊紙箱、舊家具的，半賣半送，送不出去的就只能扔了。

我怕房東覺得晦氣。方紅笑著說，她一直捂著肚子，笑裡壓著疼。

你吃東西了嗎？姚蔚藍指了指自己帶來的食物，粥還沒涼，雞蛋 羹也好消化。

方紅搖搖頭，我什麼也不想吃。大姐，你坐下，我想跟你好好說說話。

我聽小寧說，你每年都會給丘棉燒紙。方紅握住姚蔚藍的手，謝謝你。

姚蔚藍嚇了一跳，她沒想到胡清寧會告訴方紅這個。其實每次燒紙，她都是一個人去，從不帶胡清寧。只是有一次，胡清寧提早從學校回來，撞見了準備出門的她。（二五）