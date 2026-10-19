圖／王幼嘉

AI摘要 文章摘要整理： 故事從哈爾濱的寒冬寫起，描繪葉笑寒與朱強從相識、相戀到結婚南下深圳，在落榜、求學與打拼的歲月裡，見證一段被時代推動的平凡婚姻與人生選擇。

1 一翦梅

哈爾濱的冬天能把人的骨頭凍透。葉笑寒十七歲那年，父親葉建業剛從黑龍江大學開完期末教研會回來，懷裡揣著幾本沒批完的試卷，棉帽上結了一層白霜，跺著腳喊：「八個茶壺六個蓋，哪裡需要哪裡蓋！」

那年夏天，笑寒的高考 成績下來了，離本科線差了十幾分，最後進了一所師範專科。父親是大學教授，這件事多少在系裡被人議論過──「葉教授的閨女居然沒考上」。父親什麼都沒說，只是那陣子回家後，總是一個人在書房待到很晚，檯燈的光從門縫裡漏出來，一直到後半夜才熄。笑寒把攢了幾個月的複習資料塞進櫃子最底層，只留下小說擱在床頭，把自己關進別人的故事裡。

母親在廚房炸丸子，油星子濺到圍裙上。笑寒坐在窗邊看雪，把雙手夾在膝蓋中間取暖。窗台上的玻璃結了冰花，她用指甲摳出一道縫，忽然瞥見一個穿軍大衣的年輕人在院門外跺腳──朱強。

去年暑假，朱強就來過家裡。他學的是經濟，選修過葉建業開的「大學語文」公共課，一直覺得這位老師看得起他這個農村來的學生。這次是畢業論文快交了，他信不過自己的文筆，揣著稿子登門求教──請老師幫忙順順語言表達，不是選題上的事。

父親指著她對朱強說：「這是我閨女，笨得很，就知道看書。」朱強笑了一下，目光從她臉上滑過去，落在她身後滿牆的書脊上。

笑寒知道自己不好看，黑、瘦、五官平平，鼻梁上還有幾顆雀斑。但她不在意，反正書裡的人不會嫌她黑。

朱強進屋時帶進一股寒氣，鼻尖凍得通紅。父親摟著他的肩膀，問論文寫完沒有。朱強從包裡摸出稿紙：「您看看有沒有問題。」父親翻了幾頁，用紅筆圈的都是病句和措辭，倒沒提一句數據對不對。看得出這人寫字很用力，每個撇捺都扎進紙裡。

那晚朱強留下吃飯，吃了兩碗米飯。笑寒注意到他襯衫袖口磨破了，自己粗糙地縫過，針腳歪歪扭扭的。

「你看什麼呢？」朱強忽然抬頭，笑寒的臉騰地紅了，低頭扒飯。父親在旁邊笑：「我閨女就這樣，悶葫蘆一個。」

客廳裡傳來父親的聲音：「朱強啊，你一個農村孩子考上大學不容易，畢業以後有什麼打算？」

「我想去南方，」朱強的聲音很輕、很篤定，「聽說深圳在搞改革，機會多。」父親沉默了一會兒，笑道：「八個茶壺六個蓋，哪裡需要哪裡蓋。行，出去闖闖也好。」

收音機裡正巧放著費玉清的〈一翦梅〉──「真情像梅花開過，冷冷冰雪不能淹沒。」笑寒聽著，忽然覺得這幾句像在說自己：高考落榜的這個夏天冷得很，可心裡那點說不出口的歡喜，竟也沒被凍住。

送朱強出門時，院裡那株梅花開了幾朵紅的。朱強回頭說了句「好看」。「我媽種的。」笑寒說。

父親教古典文學，當年就是看著這樹給她取的名字──「笑寒」，笑對寒風的意思。這來歷她聽父親念叨過許多次，卻從沒想過，自己有一天真會用得上。月光照在雪地上，朱強的背影拉得很長，笑寒忽然想叫住他，卻不知道該叫什麼。

此後兩年，朱強隔三差五來家裡坐坐，漸漸跟笑寒熟絡起來。1990年笑寒專科畢業，兩人結了婚。婚後沒多久，朱強揣著戶口本對她說：「我們南下吧，深圳機會多。」笑寒猶豫了兩天，還是點了頭。她沒想到，這一走，就是十幾年。

2 Islands in the Stream

1992年春天，笑寒和朱強揣著積蓄，坐上南下的綠皮火車。車廂裡全是去深圳打工的人，汗味、方便麵味、嬰兒的奶腥味混在一起，熏得人眼睛發澀。朱強在對面看英語書，嘴唇翕動。

笑寒的英語基礎很差，中學那幾年幾乎沒聽懂幾句，只能望著窗外的平原，一點點變成南方的水田。

深圳三月就熱得像東北的夏天，空氣潮乎乎的，黏在皮膚上。笑寒第一晚就被悶得睡不著，摸黑起來把窗戶開了條縫，蚊子嗡嗡地飛進來。

他們租了城中村一套四十八平米的一室一廳，家具是上一任租客留下的。舊沙發缺了一條腿，墊著幾本磚頭厚的雜誌，才勉強站穩。隔壁住著賣炒粉的夫妻，每天凌晨四點開始備菜，鍋鏟聲像鬧鐘。朱強去羅湖的港資公司報到，每天穿白襯衫擠公交。笑寒在酒店做客房服務員，每天鋪三十張床，彎腰彎到腰疼。晚上就著檯燈背單詞，背著、背著就趴在桌上睡著了。

兒子朱子軒出生那天，朱強正在開會，笑寒自己打車去了醫院。一路上疼得攥緊了車座扶手，生完孩子才給他打電話。

朱強趕到時已是晚上，白襯衫上全是汗漬，看了孩子一眼，摸了摸小臉，看了看手錶，「我還有個會，你先休息。」走兩步又回頭，「你那英語學得怎麼樣了？酒店說要考核。」孩子在她懷裡哭起來，細細的，像小貓叫。笑寒把臉貼在兒子滾燙的小臉上，閉上了眼睛。（一）