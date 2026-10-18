AI摘要 文章摘要整理： 女主角自小在重組家庭中備受冷落，長大後才知自己身世特殊，直到高中加入羽毛球社，才因雙打練習與陸姓同學逐漸有了更多交集。

從哪兒想起呢？那個時候，自己還是個孩童。四個孩子裡，媽媽最不喜歡的就是她。那股被極力壓制住的厭惡之情，她幾乎從一開始就能感受到。她不明白為什麼，只知道要努力做個更乖的孩子。

哥哥和弟弟已經分得父母八分的關注，剩下的兩分，也被活潑要強的姊姊搶去了一大半。大多數的時候，自己就只能當個沉默的影子，但偏偏就是這份沉靜幫了她。偶爾的，母親眼裡的厭惡會變成憐憫、憐憫會變成關愛。但那憐憫和關愛總是轉瞬即逝。

後來，直到高中，她才在無意間知道，自己其實是父親和外面的女人生的。那女人很年輕，對做單親媽媽這件事無心也無力。她從爸爸那拿了一筆錢，然後丟下她跑了。她被父親帶回廖家，讓她認懷著弟弟的正妻當母親。她那個時候剛學會走路，歪歪扭扭地走到新母親面前，好奇地去摸她隆起來的肚子，卻被一把推開，摔倒在地上。

這基本上就奠定了她在這個家的基調。在她熱烈地想要奔向什麼東西的時候，她總是會被推開。日子長了，她不再追趕，也不再渴求了。她就這麼安靜又孤獨地長成了一個淡然的少女。

學校裡沒人知道她的身世，很多人也是畢業後才知道，原來她是有錢人家的小孩。她在學校裡很不起眼，吃穿用度也很普通，一點也沒有大小姐的樣子。

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也有過一起玩的朋友，但因為她幾乎不與人交心，所以也都是泛泛之交。那些女孩們也都有更親密的夥伴，玩的時候叫上她，只不過是為了湊人數而已。

只有一個人不一樣。他姓陸，和她一樣是羽毛球社的。那段時間社裡準備和外校的校隊比賽，教練安排他們倆配合，男女雙打。就這樣，他們經常一起練球。（六）