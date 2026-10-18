科西嘉風采依舊（全文完）

AI摘要 文章摘要整理： 文素馨在科西嘉旅途中重溫曹植詩意，也品嘗當地脆餅與名菜，最後在阿佳修老城發現各式布薩帝桌巾，旅程充滿文化與生活趣味。

沉吟半晌，文素馨回答說：「中古建安時代，中國最優秀的詩人就是這位曹植。五十年代，一位大書法家溥雪齋先生為我寫了四張條幅，內容是曹植的〈洛神賦〉。文革時期，被焚毀。但是，我對曹植詩篇的熱愛卻沒有稍減。這本曹植詩篇的校注集彌足珍貴，我常帶在身邊，隨手翻閱，是極大的安慰。」

「就像我們科西嘉人總是讓布薩帝桌巾伴隨在身邊，因為那是科西嘉戰神的最愛。」店主這樣說。

聊得高興，店主端出著名的「科西嘉脆餅」招待客人。文素馨淺嘗一口，連呼「精彩」！店主解釋，遍山栗子樹提供的栗子粉就是這脆餅致勝的主要因素……

文素馨便買了一磅栗子粉，還買了兩盒脆餅，其中一盒準備送給布薩帝。

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這一天，文素馨一家三口來到阿佳修老城區，吃了著名的阿佳修名饌「橄欖燉小牛肉」。大人、孩子都很高興，東張西望、指指點點，著迷於新舊交織、色彩斑斕的街景，讚嘆著一代又一代科西嘉人，從斷牆殘壁間，再三再四重建家園的意志與勇氣。

山風驟起，捲起店招、路人的頭巾、裙襬。民宅陽台上晾曬的桌巾們卻靜靜垂掛、文風不動。文素馨抬頭細細端詳，深紅色、淺綠色綴有橄欖，淺黃色綴有大瓣菊花、湖青色帶有白色紋飾……美極了，前所未見，卻可以肯定，它們全部都是「布薩帝」桌巾。

回到雅典，倒要請教布薩帝，為何在阿佳修，會見到色彩大不相同的布薩帝桌巾，文素馨這樣想。她完全沒有注意到，不知何時，那父子兩人已經買了兩包書，各自喜孜孜地拿在了手上。（全文完）