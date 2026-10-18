AI摘要 文章摘要整理： 丘小力命案多年未破，方紅始終張貼傳單追查真相，街坊持續談論卻苦無證據；隨著她身心漸衰，最終只想趁仍能行動時返鄉。

之後每個姚蔚藍和胡清寧去賣滷菜的日子，都能看見方紅提著舊油漆桶，目光堅毅地在電線桿上刷著漿糊。因為這樣，丘小力的死很快又成了這一片的熱談。

那些對她還有印象的人，再提起她，口中都是惋惜。說那姑娘年紀輕輕的，可惜走錯了路，還說其實這案子也不複雜，動手的肯定就是當年她在風月場所認識的男人之一。可難就難在當時的條件不行，沒有攝像頭、廠裡門禁不嚴，外來租住戶也多，進進出出的，連個登記也沒有。

姚蔚藍站在蕭瑟的冬天裡，寒風把眾人細碎的議論吹得到處都是。記憶也像落葉一樣，一塊一塊落下。那應該是第二年的冬天。樓裡又來了一撥警察，敲門挨家挨戶地抽血，說是引進了新技術，想要再把案發現場留下的痕跡做個比對。被採了血的眾人都等待著一個說法，可後面又沒有消息了。案發不久後，就採集過整個家屬區的人的指紋，也對比上了幾個：她的、胡清寧的、房東的，但這些人都被排除了作案嫌疑。也許別人說的對，這案子，就算神仙來了，也難破。

又是一陣風吹來，電線桿子上沒貼牢的傳單被吹下來了一張，吹到了姚蔚藍的腳邊。她把那張傳單撿起來，望著黑白照片裡的明眸善睞，她突然想起來，到了要給她燒紙的時間了。

7

傳單從冬天發到春天，又到夏天，案子還是什麼動靜都沒有。可方紅卻是越來越憔悴了。姚蔚藍幾乎每一次見她，都要在心底驚嘆，她怎麼又瘦了一些、又老了一些。

街道辦送她去醫院住了一陣子，她精神好一點了就要求出院。她說自己得回去收拾行李，她要趁著活動還自如的時候，回到故鄉去。（二四）