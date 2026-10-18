人間最重是晚晴（三）

圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 林婉兒與周遠的晚年情愫，因子女對財產與詐騙風險的疑慮步步受阻，最終在彼此體諒下無聲分手，回到各自孤單的生活。

俊源給她夾了塊魚，討好地說：「媽做的紅燒魚最好吃了。您也教出不少社會菁英，但是您一個人住著，我們總是放不下心來。現在社會上的詐騙集團 太多，專門盯著獨居老人 的也不是沒有。」

這話像一根隱形的魚刺，卡在喉嚨中，不痛不癢的，說沒事卻始終存在著。

周遠那邊，似乎也遇到了阻力。再來時，眉宇間有了揮不去的鬱色。一次，他手機響了，刻意走到陽台去接。雖然聲音壓得很低，但斷續的話語還是飄進來：「我的事自己清楚……就那點東西，誰還能圖什麼？」

掛了電話，他面色不豫地沉默了很久。那天陽光很好，「綠雲」抽出了一枝小小的花芽，他看了半晌，才輕聲對林婉兒說：「好笑吧？我女兒還怕我會吃虧。」

林婉兒那根刺，似乎往深處又進了幾分。她懂他的未盡之言。吃虧？虧了什麼？無非是錢財、是房子，是他們手上那些或許還稱不上豐厚的積蓄。

兩人之間的相處不再輕鬆愉快，還變得有些小心翼翼。不但刻意避開「未來」這兩個字，甚至不敢觸碰「陪伴」這個詞句。生活依然靜好，兩人仍不時相約喝茶聊天、蒔花弄草，但那種自然流淌的平和底下，卻是暗流潛伏。

他們都在迴避，迴避子女投來的審視目光、迴避街坊鄰居背後的指指點點，也迴避自己內心那份逐漸清晰，卻彷彿不合時宜的依戀。

直到那天，周遠的女兒周倩倩直接找上了門。她是一個精明幹練、妝容精緻的會計師，舉止端莊卻帶著不容置疑的高冷。「不好意思沒有先打電話和您約時間，冒昧前來是因為有些話以我爸的溫和個性，是絕對說不出口的。我就直說了，他名下是有房產和存款，但也是我媽花了一輩子為他打理出的成果。我們現在也不是不願他交朋友，就是希望有些事能先說明白，免得日後有糾紛。這樣對誰都不好，您說對不對呢？」她一坐下就開門見山地道出來意。

林婉兒的臉色逐漸刷白，端著茶杯的手指微顫。她強壓著怒氣，努力使聲音平和：

「妳想太多了，其實我和妳父親只是談得來的朋友，什麼事都沒有。」

「那就好。」周倩倩立刻換上一張笑臉，語氣也變得柔和：

「我放下工作前來拜訪，真的是為了大家好，謝謝您的通情達理。」

周倩倩走後隔天，俊源的電話便打了過來，語氣比之前強硬了許多：

「聽陳阿姨說，那位周先生的女兒來找您了？媽，記得我說過，現在人人都防詐騙呢！您這麼大年紀了，還要被人家質疑，這樣好過嗎？您什麼都有，過好日子、享享清福不是很好嗎？」

俊源無意指責，但因音量高昂，句句都刺痛了她的耳膜。林婉兒放下電話，全身的力氣彷彿都被抽空。夕陽把室內照得一片昏黃，那盆「綠雲」在陽台靜靜立著，花苞微微鼓脹，似乎即將綻放，卻又蜷縮著。

兩人再次見面，在常去的社區小公園。冷風颯颯，梧桐葉大片凋落。兩人沿著鋪滿落葉的小徑走了很久，都沒說話。

最終還是周遠先停下腳步，看著遠處嬉鬧的孩童，聲音乾澀：「孩子們的話不好聽，卻都是事實。或許我們不該再這樣交往下去，我也不想讓妳為難……」

林婉兒望著他瞬間佝僂了幾分的背影，眼眶不覺濕潤，她想起兒子「被人質疑」的指責，想起周倩倩那審視的目光。這晚年悄然生長的情愫在現實面前，竟是如此脆弱、如此不合時宜。她用力眨回眼底的潮意，聽見自己同樣低沉的啞音：「好的，你保重。」

沒有爭吵、沒有解釋，甚至沒有正式的告別。就像他們開始得那麼自然，結束得也如此平靜。周遠慢慢轉過身，看了她一眼。那一眼很深，似乎想把她刻進眸中，然後又迅速地、幾乎是倉皇地移開，點了點頭，轉身朝著另一個方向走去，步履有些蹣跚。

林婉兒站在原地，看著他的背影融入稀疏的樹影和黃昏的光線裡，最終消失不見。一陣寒風吹來，捲起滿地枯葉沙沙作響，像是無數細碎的嘆息。

日子似乎又回到了從前。水墨畫班，林婉兒依舊去，但身旁那個座位空了。（三）