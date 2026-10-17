花路（五）
羅成安在婚禮、親情與過去關係的糾結中不安，廖正雯則因兒子來訪與舊事回潮而被迫面對深埋心底的回憶。
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羅成安在婚禮、親情與過去關係的糾結中不安，廖正雯則因兒子來訪與舊事回潮而被迫面對深埋心底的回憶。
還是不甘心，他打了母親的電話，可母親一直沒接。是母親沒有聽見，還是，剛才的見面對母親來說已經足夠，她不想再跟任何人通話。
羅成安想起來，忘了問母親，她會不會來參加自己的婚禮。他不知道父親會不會終於給朗姨那個她一直在等的名分，但他知道，自己不會接受朗姨在自己的婚禮上，以男方母親的身分出席。
他不知道自己跟賀嘉螢的婚姻會怎麼樣，他不敢想。他怕在未來的歲月裡，賀嘉螢會變成另一個母親，而被自己放棄的曉曼也會變成另一個母親。在他心底最隱密的地方，一直有一個猜測，母親也許也想做朗姨的，只不過是在另外一個男人那裡。
朗姨這麼多年來，一直在辛苦等待。等待著正式代替廖正雯，成為名正言順的羅太太。
又打了一次母親的電話，還是沒有人接，也許她把手機落在了屋裡。算了，就讓母親待在花園吧。等待自己去辦的事有那麼多，自己最近應該都沒空來看母親了。
羅成安掛掉了電話。
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今天幹活有點心不在焉，修剪花枝的時候，竟然還弄破了手。廖正雯停下來，回到房子裡去包紮手指。她不知道自己這是怎麼了。
兒子走得有點急，廖正雯總覺得，有些話兒子似乎欲言又止。兒子提起他的姊姊、提起暮雲山，又提起自己嫁人前的眼淚，她覺得兒子應該是想問她一些以前的事。
不過，她自己也好久都沒有想起以前了。那是她刻意迴避的東西，那些東西被她壓進腦海最深的海底，如海獸、如水怪。她總是一個人，如果放這些東西出來，它們會死死拽住她，把她也拖進無法呼吸的海底。
但現在，回憶如潮，一浪接一浪地拍過來，勾引著她，讓她走到海裡。她無法抗拒，渾身冰冷，猶如站在水中央。（五）
他擔心母親對剛才見面的反應，也忘了確認她是否會出席自己的婚禮；同時，他對父親與朗姨的關係、以及自己未來婚姻的走向都充滿不確定。 他明確無法接受朗姨以男方母親的身分參加婚禮，因為這等於讓她取代廖正雯的位置，也觸動了他對家庭身分與名分的敏感與排斥。 她在工作時心不在焉還弄傷手，回屋包紮時開始意識到自己被壓抑已久的回憶正在復甦，過去像潮水般湧來，讓她重新陷入情緒波動。
精華 FAQ
他擔心母親對剛才見面的反應，也忘了確認她是否會出席自己的婚禮；同時，他對父親與朗姨的關係、以及自己未來婚姻的走向都充滿不確定。
他明確無法接受朗姨以男方母親的身分參加婚禮，因為這等於讓她取代廖正雯的位置，也觸動了他對家庭身分與名分的敏感與排斥。
她在工作時心不在焉還弄傷手，回屋包紮時開始意識到自己被壓抑已久的回憶正在復甦，過去像潮水般湧來，讓她重新陷入情緒波動。
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