AI摘要 文章摘要整理： 羅成安在婚禮、親情與過去關係的糾結中不安，廖正雯則因兒子來訪與舊事回潮而被迫面對深埋心底的回憶。

還是不甘心，他打了母親的電話，可母親一直沒接。是母親沒有聽見，還是，剛才的見面對母親來說已經足夠，她不想再跟任何人通話。

羅成安想起來，忘了問母親，她會不會來參加自己的婚禮。他不知道父親會不會終於給朗姨那個她一直在等的名分，但他知道，自己不會接受朗姨在自己的婚禮上，以男方母親的身分出席。

他不知道自己跟賀嘉螢的婚姻會怎麼樣，他不敢想。他怕在未來的歲月裡，賀嘉螢會變成另一個母親，而被自己放棄的曉曼也會變成另一個母親。在他心底最隱密的地方，一直有一個猜測，母親也許也想做朗姨的，只不過是在另外一個男人那裡。

朗姨這麼多年來，一直在辛苦等待。等待著正式代替廖正雯，成為名正言順的羅太太。

又打了一次母親的電話，還是沒有人接，也許她把手機落在了屋裡。算了，就讓母親待在花園吧。等待自己去辦的事有那麼多，自己最近應該都沒空來看母親了。

羅成安掛掉了電話。

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今天幹活有點心不在焉，修剪花枝的時候，竟然還弄破了手。廖正雯停下來，回到房子裡去包紮手指。她不知道自己這是怎麼了。

兒子走得有點急，廖正雯總覺得，有些話兒子似乎欲言又止。兒子提起他的姊姊、提起暮雲山，又提起自己嫁人前的眼淚，她覺得兒子應該是想問她一些以前的事。

不過，她自己也好久都沒有想起以前了。那是她刻意迴避的東西，那些東西被她壓進腦海最深的海底，如海獸、如水怪。她總是一個人，如果放這些東西出來，它們會死死拽住她，把她也拖進無法呼吸的海底。

但現在，回憶如潮，一浪接一浪地拍過來，勾引著她，讓她走到海裡。她無法抗拒，渾身冰冷，猶如站在水中央。（五）