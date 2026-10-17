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科西嘉風采依舊（一一）

韓秀
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文章摘要整理：

文素馨與店主談及科西嘉語、族裔與身份認同，店主自稱科西嘉人，並以拿破崙象徵科西嘉精神，展現地方文化自豪。

「那是科西嘉語，是一種義大利文，比薩與熱那亞方言的混合。」

歐洲人都是語言學家，文素馨微笑著繼續提問：「那麼，您能夠熟練使用的語文有多少種？」

店主笑答：「科西嘉語是母語。義大利文、英文、法文、西班牙文比較熟練，葡萄牙文和希臘文可以達意。」想了一想，補充說：「您知道，科西嘉本來屬於法國普羅旺斯─蔚藍海岸─科西嘉大區，現在已經分出來了，科西嘉自己成為一個大區。如此這般，科西嘉語文就更加重要了。」

文素馨聽出了店主話中的意思，追問道：「您覺得，您是哪裡人？」

「我是科西嘉人。我的家族有義大利血統，也有法蘭西血統，但我生在阿佳修。我也曾經在法國、美國念書，但我是科西嘉人。就同我們的拿破崙大帝一樣，他曾經貴為法蘭西皇帝，但他是永遠的科西嘉人。無論他到了什麼地方，他的眼睛都注視著科西嘉。而且，科西嘉的風采依舊，自由而豪放。」店主自豪地說。然後，他探過身來，很親切地這樣說：「也許，您不相信，但我說的是真話。若是現在，此時此刻，拿破崙騎著戰馬出現在這個山坡上，拔出他的軍刀，我會放下一切，跟隨他南征北戰。而且，他絕對是一呼百應，科西嘉人永遠追隨他……」

想到了兒子說過的話，文素馨很誠懇地說：「我相信。」眼睛望向那個岩洞，孩子們還在那裡。

店主何其敏銳，他馬上就猜到這位客人的家人都在那岩洞裡，或者在那岩洞附近。主客兩位隨意聊了起來。

「這是一本中文書，您隨身攜帶，想必是重要的書。」（一一）

精華 FAQ

  • 店主表示科西嘉語是母語，帶有義大利文、比薩與熱那亞方言的混合特徵；他也提到科西嘉獨立成區後，當地語文的重要性更被凸顯。

  • 他說自己雖然家族兼有義大利與法蘭西血統，也曾在法國與美國求學，但他始終認定自己是科西嘉人，並把這份身分視為最重要的歸屬。

  • 文素馨聽到店主談論拿破崙與科西嘉精神後，望向岩洞，暗示孩子們仍在附近；店主也敏銳察覺她的家人可能藏在岩洞裡。

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