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老地方（二三）

桑文鶴
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AI摘要

文章摘要整理：

方紅為追查多年未破的殺人案持續發傳單、貼滿電線桿，遭片警勸阻後仍堅持不放棄，並透露自己罹癌無錢治療，更加迫切要找出兇手。

姚蔚藍一字一句看完，然後把傳單還了回去。胡清寧說：今天生意好，想把剩下的這些賣完。她讓姚蔚藍先回去，姚蔚藍點點頭，一個人往回走。快要轉彎的時候，她回頭看了一下，方紅依舊站在胡清寧的旁邊，為偶爾過來買滷菜的人遞上一份傳單。

後來，方紅不僅發傳單，還把它們貼在廠區附近所有電線桿上。如果掉了，或者被人撕掉，她就再貼一張。

終於還是有派出所的片警來找她，勸她歇一歇，又說讓她放心，刑警隊那邊一直沒有忘記這個案子。

可是這麼多年，也沒有個動靜啊。方紅在路邊坐下，委屈地說。

那不是線索斷了嘛，有線索，肯定會接著查的。片警寬慰她。

我貼傳單，不是也想著幫忙找線索嘛。

但有人跟我們反映，說本來房子好不容易要租出去了。人家房客過來簽合同，看見電線桿上貼的這傳單，知道以前這出過事，又不租了。錢不好掙，大家都不容易。片警苦笑著說：當然了，大姐，我也理解你的心情。

方紅的口氣卻還是挺硬：不，你沒法理解。她沉默了幾秒，抬起頭說：我這個月上班的時候暈倒了好幾次，大夫在我體內發現了癌。雖然還是中早期，可我也沒有錢治。大夫說如果不治，最多也就一年多不到兩年。所以我等不了那麼久了，傳單我還是會發的。如果犯了法，那你們就把我抓起來。如果沒犯法，你們就幫我找殺人犯。再不濟，不要擋著我發傳單。

也許是疼痛襲來，她皺著眉頭、閉著眼，忍了好一陣，然後說：就算我要再坐牢，只要我沒死，我還是要貼。我沒有別的辦法，我只能這樣。

片警又耐著性子勸了她一陣，然後走了。（二三）

精華 FAQ

  • 因為她想替多年未破的殺人案尋找線索，也希望有人看見傳單後提供消息。即使傳單被撕掉或掉落，她仍一再補貼，顯示她追查真相的決心非常強烈。

  • 片警表示，附近住戶反映傳單讓房客知道曾發生過命案，導致原本快要租出的房子又租不出去，影響大家生計。他因此請方紅歇一歇，但也強調警方並未放棄案件。

  • 因為她在上班時多次暈倒，檢查後發現罹癌，雖是中早期卻沒錢治療，醫生還說若不治可能只剩1年多到2年。她認為自己等不起，只要還活著就會繼續貼。

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