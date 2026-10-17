人間最重是晚晴（二）

圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 周遠以養蘭為契機頻繁探訪林婉兒，兩人從照料「綠雲」到分享生活漸生情誼，但這段晚年溫情也開始受到鄰居與兒子的關注。

周遠一進門就看到房子收拾得非常整潔，室內陳設雅致，但因為空間不小而略顯冷清。

林婉兒找出陶盆，他又去自己車裡拿來一小袋蘭花專用的植材：松樹皮、蛇木屑、火山石一類。他換盆的動作熟練而輕柔，抖去舊土，修剪掉少許腐根，將蘭株安置在新盆中，填上植料，不鬆不緊。整個過程一言不發，全神貫注地像是在雕琢一件藝術品。

林婉兒給他倒了杯水，放在一旁。午後的陽光斜斜地照進陽台，浮塵在光柱裡緩緩旋轉，落在他已半白的頭髮和專注的側臉上。房間裡很靜，只有植料顆粒落入盆中的沙沙輕響。那一刻，長久以來的空曠感，似乎被這細微的聲響填滿了一點。

「我看妳家沒養什麼植物，這漂亮的陶盆又是妳的，這就送給妳吧！」

「不好，先別說我不懂怎麼照顧，你前面也說過『綠雲』特別嬌貴，想必是花了不少錢買來的吧？」林婉兒趕緊推辭。

「花店老闆和我是好朋友，我拿東西向來都是成本價，妳就別和我客氣啦。」

「你才買回來，怎麼捨得割愛呢？」林婉兒確實有些不解。

「我朋友送我的蘭花，也是珍貴的品種，還要花不少時間在它身上。這樣『綠雲』我就不說送了，是請妳幫我照顧好嗎？」周遠的言詞懇切。

「我笨手笨腳的，又完全不懂蘭花的習性，真的是幫不上忙！」林婉兒依舊不肯收下。

「放心，妳家離我們畫畫班這麼近，我每星期至少可以來兩次，教教妳如何養花。」

「還是請你說個價錢，這盆花就算是賣給我了。」林婉兒覺得大家初識，有價物品絕對不行隨便收受。

「這樣好了，我看妳的這些花盆質地都很不錯，我挑一個帶走，這就算把『綠雲』賣給妳了。」周遠說完，開始認真地挑選盆子。

在周遠的堅持之下，「綠雲」終究是留給了林婉兒。

過了幾天，蘭花活過來了，新長的葉子挺立，綠油油的發亮討喜。周遠隔幾天就來看看，有時帶點肥料、有時只是澆點水。話還是不多，但會跟林婉兒聊聊各種花卉的習性，說說他以前當建築師時，怎麼把園藝設計融入建築裡：

「我們以前常在大樓外壁設置立體植生牆、打造屋頂花園，或是在客廳窗台布置常綠盆栽、利用露台打造綠色角落，讓建物與環境自然結合在一起。」

只要周遠來訪，林婉兒都會為他泡壺好茶，有時是兒子送的東方美人，有時是老茶行的鐵觀音。茶煙輕輕飄著，她開心地聽著，偶爾會接幾句話，這份晚來的溫馨既珍貴又美好。他們常坐在陽台的舊藤椅上，看那盆「綠雲」，也看樓下巷弄裡熙攘的人間煙火。

兩人相處久了，交談也漸漸多了起來，知道他也喪偶，一個女兒三十五歲才剛成家，住在新店的別墅區；知道他退休後還幫前公司做工程顧問，最大的嗜好就是養養蘭花。林婉兒也說起自己的教書往事，笑談兒子和樂的一家三口，以及獨自生活的安寧日常。

有時候周遠會帶來一把親手栽種的薺菜，給林婉兒包餃子；或是跑去鼎泰豐排隊，買來她愛吃的小籠包和鬆糕。她也會在他咳嗽時，遞上一罐自己熬的冰糖雪梨。而水墨國畫班的課，更成了每周固定的相聚時刻。

社區裡的鄰居看見他們在小公園並肩散步、一起去超市買菜，開始有善意的微笑招呼，也有聽不見的竊竊私語。

一天，林婉兒買菜回家，看到兒子俊源竟坐在客廳裡，她驚喜問道：

「不是周末才過來嗎？今天怎麼會有空？」

「特地過來陪妳吃飯，可以嗎？」他昂首笑答。

她高興地趕忙下廚，燒了好幾個菜。用餐的時候，俊源忽然問：「媽，對門陳阿姨說，您最近常和一位周先生來往？」

林婉兒拿筷子的手頓了一下，「嗯，我們在社區大學上課認識的，大家志同道合，就常在一起喝茶、聊天。」

俊源嘴裡含著飯，語氣故作輕鬆地說：「多認識些朋友挺好的，不過他家裡情況您了解嗎？來往歸來往，有些事還是弄清楚好，免得別人說閒話。」

「說什麼閒話？」林婉兒放下筷子。

「沒什麼，媽，我就是隨口說說。」（二）