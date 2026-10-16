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花路（四）

郁嘉茵
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AI摘要

文章摘要整理：

羅成安在婚事與舊情之間進退兩難，既想補償曉曼，也看見賀嘉螢將承受更大犧牲；同時他渴望與母親坦談過往，卻因母親的冷淡而失去勇氣。

這樣看來，比起朗姨，父親還是更看重母親的。雖然這點看重，母親從一開始就根本不在乎。這一點羅成安從自己還是個孩子的時候就看穿了，可直到現在，也不敢跟父親提起。父親不會承認的，他在商場上叱吒風雲，有過不少女人，孩子也生了四個。可唯一有過的、愛過的妻子其實從未愛過自己，這會比殺了他還讓他難受。

不管怎麼不願，與賀嘉螢的婚事是逃不掉了，羅成安嘆出一口氣。曉曼那邊，只能多給點錢。大不了，把兩人同居過的那套公寓也給她。反正賀大律師的女兒是不會願意住在那裡的。

真是混蛋，他在心裡罵自己，幹麼在這表現得好像自己是受害者一樣？賀嘉螢的苦惱只會更多。為了結這個婚，她是不是也要跟真正喜歡的人分手？

女人都比男人更重感情，這場婚姻不管後來的結局是好是壞，都必定是她付出的代價更大。

離白塔街越來越遠了，離回公司的路口近了。可羅成安還是把著方向盤，眼睛直視著前方，故意錯開了那個路口，他不想回公司。

他今天是想跟母親好好聊聊的。他一直等著父母離婚，現在，在法律意義上，母親終於是個單身的女人了。有些事，他也可以問了。可，母親太淡了、太冷了。一到那間房子，一看到母親那張淡到像是被人抹去了五官的臉，他就洩了氣。他期待中熱火朝天、推心置腹的談話，始終沒有發生。

有的時候，他真的恨母親的淡。也許就是因為父親受夠了母親的淡，遇到了熱情似火的東南亞女人後，就很快投降了，還報復般地生了孩子。

母親也不是生下來就是這麼淡的。他想，只是父親這輩子都沒見過母親的濃烈。

可自己是見過的。

手機又響了，公司又來了電話。羅成安不耐煩地按掉，打轉向燈，拐進下一個路口。（四）

精華 FAQ

  • 他明白與賀嘉螢的婚事幾乎無法逃避，因此打算用金錢安撫曉曼，甚至不排除把兩人同居過的公寓交給她，以此作為分手與補償的方式。

  • 他想到女人往往比男人更重感情，也猜測賀嘉螢可能得為了結婚而和真正喜歡的人分開，所以不論婚姻結果如何，承受較多情感損失的人大概是她。

  • 他原本想趁母親終於成為法律上的單身者時，和她深入談談父母婚姻與過去的事；但母親一貫冷淡，讓他期待的推心置腹始終無法發生，最後只得退縮。

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