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科西嘉風采依舊（一○）

韓秀
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AI摘要

文章摘要整理：

文章借阿佳修的岩洞與咖啡館景致，追溯拿破崙的童年與科西嘉的歷史風雲，同時寫出文素馨在旅途中獨處觀察、感受地方語言與風土。

於是，這塊最美的島土上你爭我奪、兵來將往、硝煙瀰漫，永無寧日。

拿破崙出生在這裡，出生在阿佳修。

山上的一個岩洞，那是童年的拿波里歐尼‧波歐那巴特演算數學的地方。父親曾為他的獨處，在庭院裡蓋了一間小屋。孩子沒有接受，而是在離家很近的地方，尋得一個面對大海的岩洞。他熱愛波濤翻滾的大海、熱愛岩洞邊香噴噴的愛神木，他在這裡靜靜地長大。十歲的時候，飛騰而去，成為巨人。

隔著環山小道，面對那岩洞，有一間小小的咖啡店。從這裡，美麗的阿佳修盡收眼底。十來個雅典國際學校中學畢業班的孩子們在老師的帶領下，魚貫走進了岩洞。幾位陪同孩子來到這裡的父親們，圍坐在岩洞外愛神木樹下的涼椅上，從他們那裡，隨風飄來談笑聲。孩子們的母親們都在阿佳修市中心逛街，大約是前往福熙廣場的阿佳修市集，採買著名的布羅丘起司、阿佳修紅酒、豬肝香腸、風乾豬里肌之類的本地特產。

文素馨不想參加採購團，一個人靜靜地坐在咖啡館的涼棚下，享受片刻「獨處」的寧靜。

更何況，幾張方桌上，清一色鋪著布薩帝藕荷色桌巾，摸上去，溫暖、沉穩。

此時，早餐已過，午餐還遠，咖啡店只有文素馨一位客人，藕荷色桌巾上一本書、一杯摩卡。

咖啡店店主同他的咖啡師高聲談著烘焙咖啡豆的事情，文素馨聽得半懂不懂。店主走來為她續杯的時候，她便用英語請問店主，他剛剛使用的是什麼樣的方言。

店主年輕、風度翩翩，他聽到這位客人這樣問，索性坐了下來，很開心地用流利的英語回答。（一○）

精華 FAQ

  • 文章寫出科西嘉島雖然景色秀麗，卻長年兵禍不斷、硝煙瀰漫，同時以阿佳修岩洞、面海山路與咖啡館等場景，呈現島上獨特的人文與地景。

  • 拿破崙出生在阿佳修，童年常在山上的岩洞裡獨處，面對大海演算數學，父親還曾為他在庭院蓋小屋，但他仍選擇親近自然的岩洞長大。

  • 她沒有跟著母親們去採購，而是獨自坐在咖啡館涼棚下看書喝摩卡，享受安靜片刻，並主動詢問店主方言，顯示她細膩且喜歡觀察地方文化。

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