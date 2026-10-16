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老地方（二二）

桑文鶴
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AI摘要

文章摘要整理：

胡清寧從失落中慢慢調整，開始準備考公並幫媽媽出攤，而姚蔚藍在外留意工作機會時，卻意外發現方紅帶來了尋找丘小力失蹤線索的傳單。

書上不是都說，沒有父親的女孩，多多少少在感情裡都會有點挫折的。這是沒辦法的事。

胡清寧沉溺在自己的悲傷裡，接連幾天都沒有出門，後來，她買了不少考公需要的複習資料，並且主動提出一周七天裡，她至少有兩天時間會替姚蔚藍出攤，讓媽媽也能好好歇一歇。

姚蔚藍挺欣慰。她本來想拒絕，可又不想惹孩子不高興。於是胡清寧出去賣鹵菜的那兩天，她也難得的可以放鬆一下。不想總是呆在家裡，她坐公車去市區裡熱鬧的地方逛逛。也不買什麼，就是四處看看，留心著看看街上有哪些看起來還不錯的地方在招人。雖然胡清寧已經開始為考公做準備了，可她心裡總覺得不踏實，萬一考試不成功，那總得有條退路。

在外面轉了一天，下了公車的時候天已經黑了。風冷颼颼的。她裹緊自己的衣服，一步一步朝廠區的方向走。

沒想到胡清寧竟然還沒有收攤。不僅沒有，攤位前還有兩個客人。再走近一點，才看清楚胡清寧並不是一個人站在三輪車後面，她的身邊還站著方紅。

這是什麼時候的事。姚蔚藍心裡隱隱生出一絲不安。腳步卻沒有停下來。走到攤位前，胡清寧叫了一聲媽，方紅也叫了一聲大姐。她的手裡握著一沓東西。姚蔚藍剛才看到，客人提著裝鹵菜的袋子離開的時候，也從方紅手機接了一張同樣的東西。

這是什麼啊？姚蔚藍問，盡力擠出一個笑。

哦，是傳單，還是寧寧幫我設計的。方紅大方地遞過來了一張。白紙黑字的上面還有一張照片，是多年前丘小力，或者，丘棉的笑顏。

那些字要傳達的意思也很明確，懸案多年未破，未亡人泣血哭求好心人提供線索。（二二）

精華 FAQ

  • 她先是沉溺在悲傷裡，接連幾天不出門，之後開始買考公複習資料，並主動提出每周至少幫姚蔚藍出攤2天，試著重新找回生活節奏。

  • 她一方面想讓自己離開家裡透透氣，另一方面也在替未來做準備，擔心女兒考公若失利，家裡還是需要一條可以立刻接上的退路。

  • 因為她發現胡清寧身邊多了方紅，攤位前還有客人拿著陌生傳單，而傳單內容是在替多年未破的丘小力失蹤懸案公開求線索，讓她立刻警覺起來。

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