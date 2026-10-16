人間最重是晚晴（一）

圖／AI協作生成

AI摘要 文章摘要整理： 退休獨居的林婉兒在水墨班遇見溫和的周遠，兩人因書畫與植物產生交集，並在她主動幫忙換盆之下，悄然拉近彼此距離。

秋日的天空像一幅剛被水潤開的淡彩，澄澈明淨地泛著琉璃光澤。午後的陽光穿過稀疏的校樹，灑進社區大學的廊間，靜靜地落在「水墨小品舒心班」的教室門口。

林婉兒總是提前十分鐘到，推開門會習慣性地望向窗外──那裡有幾株楓樹，葉尖已染上些許赭紅，在湛藍的天空下，宛如落進畫紙的點點色彩。她緩步走向自己的座位，取出小方巾細細擦拭木桌與椅面，動作輕柔得像在撫平歲月的摺痕。

退休 前她是高中國文老師，半生與粉筆灰為伴；如今醉心於研習國畫，手腕懸著筆尖輕蘸濃墨時，恍惚間仍能聽見黑板上遙遠的窸窣。那聲音漸行漸遠，終究化為墨滲宣紙的細微聲響，與窗外偶然掠過的雀鳴，一同融進這片寧靜的秋光裡。

老伴走了三年，時間把當初椎心的痛楚化成一片混沌的空虛，迴盪在居住數十年的老房子裡。兒子一家周末才來，平日只有她守著五十坪的三房兩廳，面對滿屋的冷清寂靜。

這天，教畫的老師請假，代課的來教寫意花卉，滿紙藤蔓濃淡暈染。這對慣於一筆一畫慢慢描繪的林婉兒來說，是頗有點困難度的。她對著畫歪的一串紫藤兀自發愣，這時旁邊空位忽然有人坐下，是位陌生的男子，年紀與她相仿，穿著淺灰夾克，坐下時帶著一股淡淡的青草氣息。他鋪宣紙的動作有點生疏，文鎮沒壓穩，紙角翹了起來。林婉兒自然地伸手，幫他重新壓平。

「謝謝啊。」他的聲音溫和，一張呈現健康小麥膚色的臉上笑容和煦，很容易令人心生好感。

「不客氣。」她笑了笑，收回手，指尖好像還留著文鎮涼涼的觸感。

他沒畫紫藤，筆尖蘸了濃墨，又在水盂裡化開些，寥寥幾筆，就在紙角勾出一叢蘭草。雖然只是襯景，卻疏朗有致。林婉兒忽然想起一句詩詞：「幽谷無人蘭自芳，清風過處有餘香。」是這人，還是他的幾筆畫，竟觸動了她心裡某個安靜的角落。

下課收拾文具時，他的毛筆自桌上滾落在地。林婉兒彎腰拾起，筆桿末端貼著一個小小的「周」字。「您的筆。」她遞過去。

「哦，不好意思，居然沒看見它掉到地下了。」他接過筆，跟著自我介紹：

「我姓周，周遠。這是我第一次來這個班上課。」

「林婉兒。」她禮貌地回應，「我從初級班開始習畫，已經上了好幾個月課程。」

第二次在班上見面，是周四。課間休息，周遠從隨身帶的帆布袋裡，拿出一個保溫杯，擰開喝水的間隙，林婉兒瞥見袋子上方露出一角嫩綠的葉子。

「現在的年輕人喜歡帶狗狗出門，你是攜帶植物？」她覺得好奇，主動搭話。

看她指向袋中盆栽，周遠的眼睛立刻亮了起來，「是盆蘭花，朋友去澳洲依親，把它送了給我。因為是臨時通知，我上課前趕去拿就裝在這袋子裡。下車時匆匆忙忙的沒注意，就帶進教室了。」他的笑容尷尬，但隨即面色一緩，「不過，現在外面很熱，進來吹吹冷氣，可是它的福氣。若是放在車上，很可能會悶壞了。」

林婉兒對植物了解不多，但從他所言及神情，便知是惜花之人。

下課時，兩人恰巧一起步出教室。經過校門口的路邊停車格，「哎呀！」周遠大叫一聲，跟著小跑越過前車，從一輛銀色轎車後座端出個盆栽，裡面的植物垂頭喪氣的，葉片泛著不健康的黃。

周遠眉頭緊蹙嘆道：

「都說秋老虎，太陽實在是太毒了。上午才從花市買回來的這盆『綠雲』最是嬌貴，怕是養不好了……唉！都怪我拿了人家的花不好意思，主動請吃午餐給他餞行，這才沒來得及送它回家。」

林婉兒不懂什麼是「綠雲」，只覺得那蔫蔫的植物可憐，捧著它的人那份焦急也真切。她想起家裡還有好些空著的粗陶盆，便提議道：

「你要不要給它換個盆試試？我家有幾個陶瓷花盆，若是合用，就送給你吧！」

周遠猶豫了一下，看看手裡的花，又看看她：

「這樣會不會太麻煩了？」

「我家就在前面，幾分鐘的路程。那幾個盆空置很久了，你拿去用，還算幫我清出空間呢！」那是林婉兒這輩子第一次帶異性朋友回家，她居然毫無意識到自己的反常。（一）