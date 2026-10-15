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余瑾的雙拼生活（全文完）

徐徐
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AI摘要

文章摘要整理：

余瑾在回家途中看見隔壁房子掛牌待售待租，思索鄰居更替與陌生街景，最後把注意力放回自身，察覺新生命已悄然展開。

余瑾先一步到了家門口。正準備拾級而上，忽然瞥見隔壁草坪上豎起了一塊房產掛牌：

FOR SALE / FOR RENT

賣和租同時掛牌，看來辛格一家是真打定主意要盡快搬走了。她停下腳步，在清晨的微風裡，定定地看了一會兒。

下一個搬來的會是什麼人？她無從猜測。也許房子很快易主，迎來新的主人；也許掛牌許久，等來的只是一撥又一撥流水般的租客。新鄰居或許說英語，或許說著某種她完全聽不懂的語言；或許像辛格一家那樣熱熱鬧鬧，又或許安安靜靜，彼此連招呼都懶得打。

如果是華人就好了。這個念頭毫無徵兆地冒了出來。她甚至忍不住想像，如果隔壁住著說中文的人，也許會多一點嘮家常的機會。逢年過節，還可以坐在一起吃熱氣騰騰的中國大餐。若真是那樣，這條對她而言太過冷清的異國街道，大概也會多幾分熟悉的煙火氣。

想著、想著，她又覺得自己有些好笑。隔壁住什麼人，跟自己又有什麼關係？這棟看起來一體的房子，其實是左右相連的兩個獨立住家──各有各的門、各有各的車道和院子，各自過著各自的日子，唯一共用的，只有中間那堵牆。人會來，也會走；鄰居會換，那堵牆卻不會。

以後牆那邊還會那麼熱鬧嗎？也許會，也許不會。

那牆這邊呢？她低頭看了一眼自己的肚子。小腹依舊平坦，看不出任何異樣。可她知道，有些東西已經悄悄開始了。

「怎麼不進去？」老杜喘著粗氣追了上來，打破了她的出神。

「沒什麼。」余瑾把鑰匙插進鎖孔，輕輕一擰。

隔壁會搬來誰，沒有人知道。她也懶得再去想了，關上門，便把這件事拋在了腦後。（全文完）

精華 FAQ

  • 她看見隔壁草坪上豎起了房產掛牌，同時標示 FOR SALE / FOR RENT，顯示辛格一家已決定盡快搬走，也意味著這戶鄰居即將更換。

  • 因為她在異國街道上感到些許冷清，若隔壁住著說中文的人，便可能多些家常互動，逢年過節也能一起吃中國大餐，增添熟悉的煙火氣。

  • 她低頭看著自己的肚子，雖然外表仍平坦，卻知道某些事情已經開始，暗示她的生活與身體都正進入新的階段。

租客 華人

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