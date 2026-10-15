科西嘉風采依舊（九）

AI摘要 文章摘要整理： 文素馨一家在返美前整理行李與書籍，先赴科西嘉短住，再分批運送家當，同時交代科西嘉的地理風貌與歷史戰略意義。

它們將在三個月後抵達紐約港，然後入關，然後裝上巨大的卡車，運送到文素馨一家位於北維州的家。那是一處還沒有住過的地方，整個美國，最綠的地方、樹木最多的地方。

眼下，一家三口每人限定只能留二十本書在手邊，一百本書空運，其他全部海運。空運的東西裡，還有剛剛完成的百衲被、布薩帝桌巾和那串忘憂珠，將在離別前一周出發。

這一家人將帶著簡單的行李飛往紐約市 ，停留三天，然後與三年前留在國務院 倉庫的家具們同一天回家，並在第二天迎接空運的物資。

安迪逆來順受地接受母親的指揮，直到她說：「在曼哈頓 ，你可以放手買書。我們可以裝箱，請郵局寄送到家。」安迪終於露出了笑臉。

至於孩子的父親，與大搬家的一應繁瑣事務毫無關係，他要在使館裡忙到離開的那一分鐘。

終於，暫時離開了雅典家中堆積如山的紙箱，一家三口來到了科西嘉。安迪與同學們將住在科西嘉名城阿佳修的青年會旅社，文素馨夫妻便住進該地一家旅館，「正巧」與那青年會旅社分居一條街的兩側。

安迪狐疑地望向母親，父親卻笑著拍拍他的肩膀，「若是青年會的飯菜不怎麼樣，起碼，你可以溜過來吃小灶。」安迪這才開心地笑了，拎著他的旅行袋，過街，去旅社櫃檯報到。

科西嘉，古希臘人叫它「最美的……」，擁有最美的島嶼、最美的山、最美的海灘。

同時，科西嘉位於地中海北部，東鄰義大利、北望法蘭西，風景秀麗、民風驃騎悍。更不用說，正因為科西嘉位於要衝，遂成為征服地中海的踏腳石，歷史上成功的帝王無不重視這兵家必爭之地。（九）